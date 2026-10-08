Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho y el escándalo Vinícius-Prestianni; "fui masacrado por muchos oportunistas"

José Mourinho y el escándalo Vinícius-Prestianni; "fui masacrado por muchos oportunistas"

El ahora entrenador del Real Madrid habló del duro momento que vivió por el enfrentamiento entre el delantero de Benfica y Vinícius Jr, quien ahora es uno de sus pupilos en el 'merengue'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Vinícius es consolado por Mourinho luego de recibir silbidos en el Bernabéu.
Foto: AFP

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha confesado que se sintió víctima de la opinión pública y de "muchos oportunistas" a raíz del choque en el que el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, insultó al brasileño Vinicius Júnior.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Fue difícil para nosotros porque al final Prestianni no ha sido descalificado por racismo. Yo fui masacrado por la opinión pública, principalmente de tantos oportunistas, en una situación absolutamente incontrolable", ha reconocido el portugués en una entrevista publicada este jueves por 'Il Corriere dello Sport'.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo en la previa de un partido con Portugal
Gol Caracol

Hasta la mamá de Cristiano Ronaldo entró en la polémica con Jorge Jesús; "por la puerta pequeña"

Lionel Messi Argentina
Gol Caracol

Queja de Benín en despedida de Lionel Messi con Argentina; “no nos dieron nada, ni una foto”

Mourinho aludía a lo sucedido el pasado febrero en el partido de dieciseisavos de final de Liga de Campeones entre su entonces equipo, el Benfica, y el Real Madrid, que dirige desde hace cuatro meses.

Publicidad

La disputa tuvo que detenerse diez minutos después de que Vinícius denunciara que el argentino le había proferido insultos racistas. El árbitro activó el protocolo contra el racismo y Prestianni acabaría sancionado por la UEFA por "conducta discriminatoria".

El técnico recordó lo confuso de aquella situación, en la que "un jugador decía que no eran verdad" las acusaciones en su contra y en la que "nadie tiene la prueba".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Así tú no puedes tomar una posición", se defendió.

Publicidad

No obstante, Mourinho aseguró que algo que le gusta "mucho" del final de esta historia es que "allí había un chico fantástico y aquí hay otro de oro", dijo en relación a Prestianni y Vinicius Junior.

Jhon Arias
Colombianos en el exterior

Jhon Arias pasó la página de Selección Colombia y es incógnita para Palmeiras vs Bahía

Samuel Martínez Selección Colombia
Colombianos en el exterior

Solamente un jugador de Selección Colombia entre los mejores talentos del futuro del fútbol mundial

El entrenador se prepara ahora para regresar el 14 de octubre a la capital italiana, que siente "como casa", y competir con el Madrid en el Olímpico en la segunda jornada de la fase liga de la 'Champions'.

Publicidad

Vinícius Júnior renovó con el Real Madrid hasta 2032.
Vinícius Júnior renovó con el Real Madrid hasta 2032.
Foto: AFP.

Relacionados

Champions League

Vinícius Júnior

Publicidad

Publicidad

Publicidad