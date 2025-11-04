Síguenos en::
Gol Caracol  / A qué hora juega HOY PSG vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz, por la Champions League

A qué hora juega HOY PSG vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz, por la Champions League

En el estadio Parque de los Príncipes y por la fecha 4 del torneo de clubes más importante de Europa, Bayern Múnich visita al equipo parisino en una final adelantada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Champions League
