Regresa la acción en la Champions League y este martes 4 de noviembre se juega uno de los partidos más llamativos de la cuarta fecha. En el Parque de los Príncipes, PSG recibe a Bayern Múnich en lo que, para muchos, es una final adelantada. Y es que ambos equipos llegan invictos, con puntaje perfecto, sumando nueve unidades de nueve posibles en este certamen.

De igual manera, se enfrentan dos de los clubes más goleadores del campeonato. Por el lado del conjunto alemán, registran 12 anotaciones, con un Luis Díaz que ha sido clave con sus asistencias y goles. Por el otro, en el cuadro parisino, han inflado las redes en 13 ocasiones, de la mano de su figura, Ousmane Dembélé, quien es el reciente ganador del Balón de Oro.

Razón por la que nadie se quiere perderte este compromiso. Vea PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY, desde las 3:00 p.m. (Hora Colombia), por el canal de televisión de ESPN. Además, ONLINE, a través de la plataforma de Disney+. Por último, siga el minuto a minuto, vea los goles, polémicas y seguimiento a Luis Díaz, en el portal web oficial de Gol Caracol.



A qué hora juega HOY PSG vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz, por la Champions League

Día: martes 4 de noviembre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Parque de los Príncipes (París, Francia).

Jornada: fecha 4 de la fase de Liga.

Transmisión: ESPN / Disney+.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido del Bayern Múnich Getty Images

¿Qué dijo el técnico del París Saint Germain?

El entrenador del PSG, Luis Enrique, reconoció que el duelo de este martes en Champions League contra el Bayern de Múnich será "muy duro" por el buen momento que afronta el rival, pero aseguró que el campeón de Europa merece "un poco de confianza".

"¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival. y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

Luis Enrique consideró "increíble" la racha de quince victorias consecutivas del conjunto alemán y reconoció que el PSG "ha tenido dificultades para ganar tres o cuatro partidos", pero medio en broma recordó que su equipo ha marcado más goles en Europa.

Luis Díaz, jugador colombiano, celebra un gol del Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

"Es importante que sumemos puntos lo antes posible. Lo hemos hecho en los tres primeros partidos y vamos a intentar hacerlo en este", dijo el entrenador, que insistió en que el PSG tiene "el calendario más intenso y difícil".

Asimismo, aseguró que, aunque el duelo enfrentará a dos de los mejores equipos del continente, es prematuro determinar cual acabará como mejor del año: "Para eso hay que esperar a final de temporada. Ellos están muy fuertes, sabemos que será difícil, pero estamos preparados y motivados para salir a ganar".

Luis Enrique confirmó que el delantero Ousmane Dembélé, que sale de una lesión, "jugará unos minutos", aunque indicó que esperarán a mañana para decidir cuántos.

"No hay riesgo, está en condiciones, ha hecho todos los entrenamientos las dos últimas semanas y ha jugado los dos últimos partidos. Está mejorando su condición física", afirmó en relación con el último Balón de Oro.