Hora y dónde ver en TV a los colombianos en Champions League; Luis Díaz, a liderar a Bayern Múnich

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Nueva semana de Champions League, se juega la cuarta jornada de la fase de 'liguilla' y en la misma se espera la participación de futbolistas colombianos. Uno de ellos es Luis Díaz, quien buscará liderar al Bayern Múnich en el partidazo contra PSG, vigente campeón del torneo.
Entre este martes 4 y miércoles 5 de noviembre se disputará esta fecha, misma en la que los clubes favoritos confían en sumar de a tres para ocupar un buen lugar en la tabla general. PSG, Bayern y Real Madrid son unos de los equipos que tienen puntaje perfecto hasta el momento.
A continuación, en Gol Caracol.com le presentamos la agenda de los compromisos de los futbolistas colombianos que hacen presencia en el máximo torneo de clubes de Europa para la edición 2025/2026. ¡Prográmese con la hora, día y donde verlo EN VIVO por TV!
Partido: PSG vs. Bayern Múnich
Día: martes 4 de noviembre
Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN - Disney+ Premium
ONLINE: www.golcaracol.com
Publicidad
Partido: Juventus vs. Sporting Lisboa
Día: martes 4 de noviembre
Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN 3 - Disney+ Premium
Partido: Ajax vs. Galatasaray
Día: miércoles 5 de noviembre
Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN 3 - Disney+ Premium
Publicidad
Partido: Benfica vs. Bayer Leverkusen
Día: miércoles 5 de noviembre
Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN 7 - Disney+ Premium
Partido: Qarabag vs. Chelsea
Día: miércoles 5 de noviembre
Hora: 12:45 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN - Disney+ Premium
Partido: Juventus vs. Sporting Lisboa
Día: martes 4 de noviembre
Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
TV: ESPN 3 - Disney+ Premium
Publicidad
"Estoy muy impresionado por el espíritu de equipo, la capacidad de recuperar balones y la calidad individual. En el PSG no basta con centrarse en un jugador. El PSG siempre ha tenido jugadores de clase mundial. Nosotros tenemos también esa gran calidad, por eso el partido de mañana (martes) será tan apasionante", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich.