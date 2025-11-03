Hora y dónde ver en TV a los colombianos en Champions League; Luis Díaz, a liderar a Bayern Múnich

Nueva semana de Champions League, se juega la cuarta jornada de la fase de 'liguilla' y en la misma se espera la participación de futbolistas colombianos. Uno de ellos es Luis Díaz, quien buscará liderar al Bayern Múnich en el partidazo contra PSG, vigente campeón del torneo.

Entre este martes 4 y miércoles 5 de noviembre se disputará esta fecha, misma en la que los clubes favoritos confían en sumar de a tres para ocupar un buen lugar en la tabla general. PSG, Bayern y Real Madrid son unos de los equipos que tienen puntaje perfecto hasta el momento.

A continuación, en Gol Caracol.com le presentamos la agenda de los compromisos de los futbolistas colombianos que hacen presencia en el máximo torneo de clubes de Europa para la edición 2025/2026. ¡Prográmese con la hora, día y donde verlo EN VIVO por TV!

Luis Díaz: Bayern Múnich

Partido: PSG vs. Bayern Múnich

Día: martes 4 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN - Disney+ Premium

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Partido: Juventus vs. Sporting Lisboa

Día: martes 4 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN 3 - Disney+ Premium

Dávinson Sánchez: Galatasaray

Partido: Ajax vs. Galatasaray

Día: miércoles 5 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN 3 - Disney+ Premium

Richard Ríos (Benfica)

Partido: Benfica vs. Bayer Leverkusen

Día: miércoles 5 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN 7 - Disney+ Premium

Kevin Medina y Camilo Durán (Qarabag)

Partido: Qarabag vs. Chelsea

Día: miércoles 5 de noviembre

Hora: 12:45 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN - Disney+ Premium

Juan David Cabal (Juventus) – ausente por lesión

Partido: Juventus vs. Sporting Lisboa

Día: martes 4 de noviembre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN 3 - Disney+ Premium

"Estoy muy impresionado por el espíritu de equipo, la capacidad de recuperar balones y la calidad individual. En el PSG no basta con centrarse en un jugador. El PSG siempre ha tenido jugadores de clase mundial. Nosotros tenemos también esa gran calidad, por eso el partido de mañana (martes) será tan apasionante", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich.