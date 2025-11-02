Luis Díaz y Bayern Múnich no solo sorprenden por sus goles y victorias; hay otro dato

Nadie es capaz aún de discutir en esta campaña los lideratos del Bayern Múnich ni al Arsenal, incontestables en la cima, indiscutibles en el ataque y referencias imponentes en defensa en esta campaña en Europa, como dos equipos inabordables tanto en Alemania como en Inglaterra, entre los vaivenes que surgen todavía en la competición por la primera plaza tanto en Francia como en Italia.

El París Saint Germain es el líder en la ‘Ligue 1’, pero con solo dos puntos sobre sus perseguidores (el Marsella y el Lens). Y el Nápoles es el dominador de la agitada competición en Italia, aunque solo con una ventaja de un punto sobre el Inter, el Milan y el Roma.

Nada que ver con Bayern y Arsenal, con cinco y seis puntos de renta, respectivamente.

El equipo de Mikel Arteta solo ha encajado tres goles en diez jornadas. Un reflejo de su figura inabarcable para el resto de sus competidores. Su victoria por 0-2 ante el Burnley la definió en la primera parte. Viktor Gyokeres, reencontrado con el gol cinco jornadas después, y Declan Rice resolvieron el duelo en poco más de media hora.

A seis puntos lo sigue el Manchester City, que recuperó el segundo puesto a costa del Bournemouth. El equipo de Pep Guardiola venció 3-1 al de Andoni Iraola con dos goles más de Erling Haaland, cuyos números crecen sin pausa: 13 tantos en 10 jornadas de este curso en la Premier, 17 en 13 partidos entre todas las competiciones con su club y 26 en 16 encuentros si se añade la selección de Noruega. Su recorrido va para otro récord.

A la vez, el Liverpool volvió a ganar después de cuatro derrotas. Una victoria indispensable para el vigente campeón, agarrado a los goles de Mohamed Salah, con un error tremendo de 'Dibu' Martínez, y Ryan Gravenberch para reanimarse en la zona alta de la clasificación, todavía a siete puntos de la primera plaza, pero vivo aún para competir por el título.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, ha sido figura con goles y asistencias AFP

A excepción del poderoso liderato del Arsenal, los altibajos son una constante en casi todos los equipos de la Premier en esta campaña. Salvo el bloque de Mikel Arteta, y a la espera del resultado de este lunes del Sunderland contra el Everton, nadie enlaza más de tres triunfos en la actualidad en toda la categoría. Ni el Liverpool ni el City ni nadie más.

Tampoco el Tottenham ni el Chelsea, cuyo duelo fue ganado por el conjunto ‘blue’ gracias a un gol de Joao Pedro, promovido por Moisés Caicedo, que presionó, recuperó el balón y provocó el gol. Son quinto y sexto, los dos con 17 puntos (a ocho del Arsenal).

Tampoco tiene regularidad el Manchester United, cuyo resurgimiento se estancó con un empate contra el Nottingham Forest (2-2), en descenso. Y ni mucho menos el Newcastle, que aún no ha vencido lejos de St. James’ Park. Este domingo cayó 3-1 con el West Ham.

El Bayern, 33 goles a favor...y solo 4 en contra

La Bundesliga es un monólogo del Bayern Múnich. Cada choque es una reafirmación de superioridad. Ya doblegó al Leipzig, al Borussia Dortmund y al Eintracht y este sábado se impuso por 3-0 al Bayer Leverkusen, el subcampeón del pasado ejercicio.

Le bastó con los tres goles en el primer tiempo, uno de ellos de Nico Jackson (el primero suyo en la Bundesliga), para solventar su noveno triunfo. Son ya 27 puntos de 27 posibles, pero también 33 goles a favor (más de tres de media por encuentro), nada más 4 goles en contra y seis choques con su portería a cero. Una exhibición, por ahora, imparable.

El Borussia Dortmund insiste por detrás, aun a siete puntos. Es tercero. Dos victorias seguidas por la mínima, la segunda de ellas este viernes por 0-1 frente al Augsburgo con el séptimo gol de Serhou Guirassy, lo reubicaron en el podio, aun por detrás también del Leipzig, segundo, a cinco de la cima, tras aplacar al Stuttgart (3-1), que venía lanzado.

Y, por abajo, ganó el Borussia Mönchengladbach, que a la novena jornada logró su primer triunfo, por 0-4 al Sankt Pauli. Ya han vencido todos algún choque en la Bundesliga, igual que en Francia. No así en Inglaterra, con el Wolves aún pendiente, ni en Italia: el Pisa, el Verona, el Fiorentina y el Génova, que visita este lunes al Sassuolo, aún no han ganado.