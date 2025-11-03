La tarea de Vincent Kompany para Luis Díaz y compañía en Bayern Múnich para juego contra PSG

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, afirmó este lunes 3 de noviembre estar "impresionado por el espíritu de equipo del PSG", a la víspera del choque de la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Luis Díaz y compañía están listos para el reto.

"Estoy muy impresionado por el espíritu de equipo, la capacidad de recuperar balones y la calidad individual. En el PSG no basta con centrarse en un jugador. El PSG siempre ha tenido jugadores de clase mundial. Nosotros tenemos también esa gran calidad, por eso el partido de mañana (martes) será tan apasionante", declaró el DT belga en su charla con los medios de comunicación.

PSG, vigente campeón de la Champions League Foto: AFP

"Por supuesto, son necesarias fuerzas individuales para ganar partidos. No hay que despreciar ese aspecto. Pero lo que hace muy fuerte a este PSG es que trabaja en equipo en todas las fases del juego", prosiguió el antiguo central del Manchester City.

"Hay que creer que somos capaces de realizar un partido perfecto, nos enfrentamos al ganador de la Liga de Campeones, y a uno de los favoritos", indicó Vincent Kompany.

Por segunda vez en su historia, el gigante 'bávaro' ha ganado sus nueve primeros partidos de liga alemana. Una serie que asciende a 15 partidos entre todas las competiciones.

Parisinos y muniqueses se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada, con una victoria para el Bayern Múnich en fase de grupos de la Champions a finales de noviembre, y una victoria para el PSG, en cuartos de final del Mundial de clubes.

"Nuestro calendario es uno de los más difíciles. El equipo que gane mañana (martes) dará un gran paso al top 8. También hay mucho prestigio en juego", añadió Kompany.

Luis Díaz, jugador colombiano, celebra un gol del Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

¿A qué hora es el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV?

Este vibrante encuentro del máximo torneo de clubes de Europa será este martes 4 de noviembre, en un horario de las 3:00 de la tarde de Colombia. Se podrá ver EN VIVO por Espn y Disney+ Premium. Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, los goles y jugadas virales de Luis Díaz, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.