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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Tolima vs. Independiente del Valle en Libertadores y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Tolima vs. Independiente del Valle en Libertadores y dónde ver EN VIVO por TV

Tolima recibe en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Independiente del Valle, en partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. ¡Agéndese HOY y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Deportes Tolima enfrenta a Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Libertadores.
Deportes Tolima enfrenta a Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Libertadores.
Foto tomada del X de @cdtolima

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que sigue en carrera en la Copa Libertadores 2026. El 'vinotinto y oro' tendrá una serie de octavos de final complicada, pero no imposible, ya que al frente tendrá a Independiente del Valle, escuadra que sabe lo que es ganar certámenes de la Conmebol: doble ganador en la Copa Sudamericana y una vez vencedor de la Recopa Sudamericana.

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Lo cierto es que colombianos y ecuatorianos se citarán HOY martes 18 de agosto en el Manuel Murillo Toro por la ida de esta fase. Si bien el campeonato define esta semana a los clasificados a la siguiente ronda, Tolima e Independiente del Valle tuvieron que aplazar su enfrentamiento debido al terremono de 7,4 en la escala de Richter que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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Por el lado del cuadro 'pijao' dirigido por Sebastián Oliveros viene de una pausa obligada de unos días, a causa del movimiento telúrico. La Liga BetPlay II-2026 tuvo receso, pero antes de eso, de los seis partidos que ha disputado este semestre ha ganado cuatro y sólo perdió dos duelos.

Tolima e Independiente del Valle se enfrentan en la Copa Libertadores.
Tolima e Independiente del Valle se enfrentan en la Copa Libertadores.
Fotos: AFP

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Así las cosas, Deportes Tolima espera hacer respetar su localía y sacar una buena renta de cara a la vuelta en tierras ecuatorianas.

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Por otro lado, hay que precisar que el plantel ibaguereño convocó a sus aficionados para que llevaran alimentos no perecederos, agua, elementos de higiene personal y ropa para los damnificados por el terremoto.

"Mañana (martes) desde que entremos a esa cancha, estaremos representando al país y a esas personas que lo perdieron todo", esas fueron las palabras de Anderson Angulo, defensor del conjunto colombiano, en charla con los medios de comunicación previo al encuentro.

Mientras que Independiente del Valle venció 3-2 al Delfín y lidera la Liga en Ecuador con 64 puntos, 13 enteros más que el Macará que es segundo con 41 unidades.

A qué hora juega HOY Tolima vs. Independiente del Valle en la Copa Libertadores y dónde ver EN VIVO por TV

  • Día: martes 18 de agosto.
  • Jornada: partido de ida de los octavos de final.
  • Horario: 7:30 p.m.
  • Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué.
  • TV: Espn -Disney+ Premium
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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