Rodri superó los exámenes médicos con Barcelona FC; su fichajes es casi un hecho en España

El centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' y el lateral Joao Cancelo pasaron este martes reconocimiento médico con el Barcelona, de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras llegar este lunes a la capital catalana, ambos llegaron a primera hora de la mañana a las instalaciones de Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona, para someterse al examen de los médicos del club previo a su contratación.

En el caso de Rodri, de 30 años, su nuevo contrato como azulgrana se extenderá cuatro temporadas, hasta 2030, mientras que Cancelo, de 32, firmará por tres, hasta 2029.

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El Balón de Oro del último Mundial será presentado esta tarde, una vez que Barça y Manchester City completen toda la documentación necesaria para cerrar el traspaso, que, según fuentes cercanas a la operación, asciende a 60 millones de euros fijos más otros 11 en variables.



Antes del acto de presentación, Rodri pasará por las oficinas de su nuevo club para firmar su nuevo contrato acompañado de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana.

En el caso de Cancelo, el club sólo anunciará su fichaje cuando sea oficial, pero no tiene previsto organizar ningún acto de presentación del carrilero portugués, ya que esta será su tercera etapa en el Barça.

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Cancelo ya vistió de azulgrana el curso pasado cedido por el Al-Hilal Saudí, del que se ha desvinculado para poder fichar definitivamente por el Barcelona con la carta de libertad, y también la temporada 2023-2024, cuando llegó a préstamo por el City.

Rodri, del Real Madrid al Barcelona

Rodri Hernández estuvo en los planes del Real Madrid para la temporada 2026-27. El centrocampista evaluó la posibilidad de regresar a España, mientras el club madrileño mantuvo contactos por su incorporación. La operación no avanzó porque Rodri priorizó la propuesta del Barcelona, decisión que comunicó al entorno del Real Madrid, que posteriormente dio por descartado su fichaje.

🔵🔴 La llegada de Rodri a las pruebas médicas con el FC Barcelona



🎥 Pep Morata pic.twitter.com/SUhTlzTX5u — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2026

El Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City por el traspaso de Rodri, después de varias negociaciones. El club catalán pagará 60 millones de euros fijos y 16,5 millones en variables. El jugador firmará por cuatro temporadas y ya pasó el reconocimiento médico en Barcelona. La operación quedó encaminada después de que Rodri eligiera la propuesta azulgrana.