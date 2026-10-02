Así fue el gol de Hugo Benítez en Colombia vs Paraguay; Aldair Quintana intentó salvar

La Selección Colombia sufrió un duro golpe con el gol de Hugo Benítez, de Paraguay, cuando iban 56 minutos de juego en el duelo de fogueo disputado este viernes en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Tras una buena atajada de Aldair Quintana, la pelota le volvió a quedar al joven delantero 'guaraní', quien en la segunda oportunidad no falló, picó la pelota y puso el 1-0 a favor del cuadro dirigido por el DT Gustavo Alfaro.

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Acá el gol de Hugo Benítez en Colombia vs Paraguay, en partido preparatorio: