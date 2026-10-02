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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez intentó un gol 'de taco' en Colombia vs Paraguay; gran pase de Gustavo Puerta

Luis Javier Suárez intentó un gol 'de taco' en Colombia vs Paraguay; gran pase de Gustavo Puerta

El delantero de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez, tuvo la última chance del primer tiempo en el partido preparatorio de este viernes, en Nueva Jersey.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra México
Getty Images

Ya en el tiempo de adición del partido entre la Selección Colombia y Paraguay, el atacante de la 'tricolor', Luis Javier Suárez tuvo la chance más clara del equipo en el duelo preparatorio de este viernes.

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Luego de un buen centro, a media altura, de Gustavo Puerta, el delantero del registro del Sporting de Lisboa impactó la pelota dentro del área con un taco, sacando este recurso ante la férrea marca de un defensor 'guaraní'.

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Lo cierto es que, además, esa fue la última jugada de Luis Javier Suárez en el duelo de fogueo entre Colombia y Paraguay, ya que para el inicio del segundo tiempo entró Kevin Viveros para ocupar su lugar.

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Acá la opción de gol de Luis Javier Suárez en Colombia vs Paraguay:

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