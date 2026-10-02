Luis Javier Suárez intentó un gol 'de taco' en Colombia vs Paraguay; gran pase de Gustavo Puerta

Ya en el tiempo de adición del partido entre la Selección Colombia y Paraguay, el atacante de la 'tricolor', Luis Javier Suárez tuvo la chance más clara del equipo en el duelo preparatorio de este viernes.
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Luego de un buen centro, a media altura, de Gustavo Puerta, el delantero del registro del Sporting de Lisboa impactó la pelota dentro del área con un taco, sacando este recurso ante la férrea marca de un defensor 'guaraní'.
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Lo cierto es que, además, esa fue la última jugada de Luis Javier Suárez en el duelo de fogueo entre Colombia y Paraguay, ya que para el inicio del segundo tiempo entró Kevin Viveros para ocupar su lugar.
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