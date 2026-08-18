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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Prensa portuguesa destacó algo más que el gol de Jhon Durán con Benfica; pleito olvidado

Prensa portuguesa destacó algo más que el gol de Jhon Durán con Benfica; pleito olvidado

Jhon Durán fue protagonista en goleada 0-7 del Benfica sobre Casa Pia en el fútbol de Portugal, pero más allá de su anotación, fue exaltado por una acción en particular. ¡Acá lo que pasó!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Foto: AFP

Jhon Durán volvió a tener acción con Benfica, esta vez en el marco de la Primeira Liga en Portugal. El delantero colombiano sumó minutos y cerró la goleada de las 'águilas' 0-7 sobre Casa Pia en cumplimento de la segunda jornada, pero más allá del tanto anotado por el exAl Nassr, la prensa de la nación lusitana le dedicó unos párrafos porque hizo 'la paz' con un compañero. Todo quedó en el olvido.

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Y es que el futbolista con proceso en la Selección Colombia tuvo un pequeño desacuerdo con Alexander Bah en el encuentro que enfrentó a los rojos de Lisboa frente al Hearts, del pasado jueves, por la vuelta de la tercera ronda de clasificación a la Europa League. El futbolista danés se molestó con Durán por haber cometido una infracción cerca de la portería del Benfica y que le permitió al rival un tiro libre muy peligroso.

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Sin embargo, esa discordia sólo fue por momentos de calentura del juego, ya que el colombiano como Bah se fundieron en un abrazo luego de que Jhon Jáder anotara el 0-7 definitivo sobre Casa Pia, al minuto 61. Todo ese afecto quedó captado en video.

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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con Benfica
Benfica Oficial

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"Bah y Durán han hecho las paces. Tras el altercado contra el Hearts, en el que discutieron en el campo después de una falta cometida por el delantero colombiano justo fuera del área, Bah y Durán dieron a entender públicamente que la disputa ya es cosa del pasado. Después de marcar el séptimo gol del Benfica, Bah fue uno de los primeros en correr a los brazos de Durán", escribieron en una nota en el diario 'O Jogo' en su versión web.

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De otro lado, en las cuentas aficionadas de los 'encarnados' en la red social de 'X' no dudaron en afirmar que sólo quieren crear polémicas, mientras que Durán y Bah y todos en Benfica se llevan muy bien.

Acá el video del momento del abrazo entre Jhon Durán y Alexander Bah:

¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica?

El calendario del fútbol en Europa precisa que las 'águilas', que tienen en sus filas a los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos, enfrentarán al Aarhus GF por la ida de los 'play-offs' en la Europa League. Dicho compromiso está pactado para el jueves 20 de agosto, en horario de las 2:00 de la tarde en Colombia y se jugará en el estadio Da Luz. Se espera que los 'cafeteros' sumen minutos en cancha.

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