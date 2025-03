La campeona del mundo y bicampeona de América, Argentina , vuelve a tener acción en Eliminatorias Sudamericanas cuando visite a Uruguay, este viernes 21 de marzo, en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto 'albiceleste' quiere seguir consolidándose en los más alto de la tabla, pero detrás de ellos, tienen justamente al conjunto 'charrúa' que quiere acercarse al liderato.

Recordemos que los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de vencer por la mínima diferencia a Perú, en lo que fue su último partido del 2024. Por otro lado, los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 frente a Brasil, como visitantes.

A qué hora juega HOY Uruguay vs. Argentina, EN VIVO en Eliminatorias Sudamericanas

En ese orden de ideas, el clásico del Río de la Plata se vivirá este viernes 21 de marzo desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia) con la previa del compromiso, que podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la aplicación de Caracol Televisión , y vía ONLINE en el portal de www.golcaracol.com.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina, celebra un gol en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Declaraciones del técnico Lionel Scaloni previo al partido frente a Uruguay



"Rara vez hemos atacado con los laterales a la vez. No creo que suceda mañana. El partido puede ir por otro camino. Es evidente que Uruguay ataca con extremos y con todo su potencial. Hay que saber defender".

"Sabemos como son los equipos de Bielsa. Nos van a atacar, variando el sistema de juego durante el partido. El quiere atacar y hacer goles, esperemos que la gente disfrute. Es un equipo de los buenos, peligroso y juegan de local. Será un lindo partido. Con las bajas que tenemos será la chance de los chicos que muestren su valor de cara a lo que viene", precisó el timonel de la 'albiceleste'.

Declaraciones del técnico Marcelo Bielsa previo al partido frente a Argentina:



"Tengo la convicción de que Uruguay tiene futbolistas para tratar de enfrentar a un rival como Argentina sin de antemano tomar precauciones exageradas que impidan que una de las grandes virtudes que tiene Uruguay como equipo, que es el manejo de la pelota y la calidad de sus jugadores, no intente ponerse de manifiesto", sostuvo.

"Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo, y al revés cuando se trate de jugar, porque si solo pensamos en defender es el camino más corto para dar el partido por perdido", terminó por precisar el DT de los 'charrúas'.