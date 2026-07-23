¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Santa Fe vs. Caracas FC, POR TV, en Copa Sudamericana?

Este martes 23 de julio, Independiente Santa Fe recibirá a Caracas FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la ida de los 'Play-Off' en Copa Sudamericana.

Es importante recalcar que el 'león' llega a esta instancia después de haber quedado tercero en su grupo de Copa Libertadores, en el que se instaló junto a Platense (Argentina), Corinthians (Brasil) y Peñarol (Uruguay).

¿A qué hora juega EN VIVO HOY Santa Fe vs. Caracas FC y en dónde ver POR TV?

'Cardenales' y venezolanos se verán las 'caras' este jueves en tierras capitalinas, desde las 7:30 p.m. (hora colombiana); hora que se fijó para el inicio del compromiso, si no llega a haber algunas situación que impida el correcto desarrollo del juego.



Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 AFP

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Este compromiso tendrá la transmisión de ESPN y Disney+ Premium, para nuestro país.

¡Una seria muy disputada!

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Independiente Santa Fe inicia un nuevo desafío internacional cuando reciba a Caracas FC por el partido de ida del play-off de la Copa Sudamericana 2026, una serie que entregará un cupo para los octavos de final. El conjunto bogotano llegó a esta instancia tras finalizar tercero del Grupo E de la Copa Libertadores, por detrás de Corinthians y Platense, lo que le permitió continuar su camino continental, en un certamen que muy bien conoce porque ya lo ganó en 2015.

Caracas FC, por su parte, obtuvo la clasificación a esta ronda después de terminar segundo del Grupo E de la Copa Sudamericana con nueve puntos, solo por detrás de Botafogo. El conjunto venezolano mostró solidez durante la fase de grupos y se ganó el derecho de disputar este repechaje frente a Santa Fe, que tuvo un par de partidos preparatorios en estos últimos días, pensando en llegar a punto desde lo físico y futbolístico para este juego.

El partido de vuelta se jugará en Venezuela, el próximo jueves 30 de julio a las 7:30 p.m. (hora colombiana).