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Gol Caracol  / ¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Santa Fe vs. Caracas FC, POR TV, en Copa Sudamericana?

¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Santa Fe vs. Caracas FC, POR TV, en Copa Sudamericana?

Este jueves 23 de julio, los 'cardenales' vuelven a la acción enfrentando al conjunto venezolano en El Campín, por el duelo de ida en los 'Play-Off' del certamen continental.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Colprensa

Este martes 23 de julio, Independiente Santa Fe recibirá a Caracas FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la ida de los 'Play-Off' en Copa Sudamericana.

Es importante recalcar que el 'león' llega a esta instancia después de haber quedado tercero en su grupo de Copa Libertadores, en el que se instaló junto a Platense (Argentina), Corinthians (Brasil) y Peñarol (Uruguay).

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¿A qué hora juega EN VIVO HOY Santa Fe vs. Caracas FC y en dónde ver POR TV?

'Cardenales' y venezolanos se verán las 'caras' este jueves en tierras capitalinas, desde las 7:30 p.m. (hora colombiana); hora que se fijó para el inicio del compromiso, si no llega a haber algunas situación que impida el correcto desarrollo del juego.

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AFP

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Este compromiso tendrá la transmisión de ESPN y Disney+ Premium, para nuestro país.

¡Una seria muy disputada!

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Independiente Santa Fe inicia un nuevo desafío internacional cuando reciba a Caracas FC por el partido de ida del play-off de la Copa Sudamericana 2026, una serie que entregará un cupo para los octavos de final. El conjunto bogotano llegó a esta instancia tras finalizar tercero del Grupo E de la Copa Libertadores, por detrás de Corinthians y Platense, lo que le permitió continuar su camino continental, en un certamen que muy bien conoce porque ya lo ganó en 2015.

Caracas FC, por su parte, obtuvo la clasificación a esta ronda después de terminar segundo del Grupo E de la Copa Sudamericana con nueve puntos, solo por detrás de Botafogo. El conjunto venezolano mostró solidez durante la fase de grupos y se ganó el derecho de disputar este repechaje frente a Santa Fe, que tuvo un par de partidos preparatorios en estos últimos días, pensando en llegar a punto desde lo físico y futbolístico para este juego.

El partido de vuelta se jugará en Venezuela, el próximo jueves 30 de julio a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

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