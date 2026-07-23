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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, con la ilusión de "sumar más minutos" en Vasco da Gama; "es lo que me hace feliz"

Marino Hinestroza, con la ilusión de "sumar más minutos" en Vasco da Gama; "es lo que me hace feliz"

El extremo colombiano habló sobre su regreso al Atanasio Girardot, el pasado miércoles; además de referirse a su adaptación en Brasil y lo que viene para Vasco en Sudamericana.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao
Getty Images

Tras la igualdad por 2-2 entre Independiente Medellín y Vasco da Gama en Copa Sudamericana, el pasado miércoles; uno de los hechos que más acaparó la atención de propios y extraños fue el regreso de Marno Hinestroza al estadio Atanasio Girardot, que fue su casa por varios meses, cuando vistió los colores de Atlético Nacional.

Y es que, el joven extremo colombiano, quien se coronó campeón con los ‘verdolagas’ y fue figura en varas ocasiones, justo en dicho escenario; ahora volvía a reencontrarse con este equipo paisa, al que enfrentó en varias ocasiones por el clásico de la región.

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Sin embargo, para esta ocasión Marino Hinestroza enfrentó al ‘decano’, pero vistiendo los colores de su nuevo equipo, que es el Vasco da Gama. El extremo jugó un poco más de 31 minutos en cancha, ingresando a los 59’ por Adson; y finalizado el partido, que culminó 2-2, atendió a varios periodistas antes de abandonar el Atanasio y emprender vuelo nuevamente hacia Brasil.

“Contento por volver aquí a este estadio, muchos recuerdos lindos que me dejó este lugar y nada, yo pienso que siempre que venga aquí lo voy a disfrutar y bueno, gracias a Dios nos llevamos un empate a casa”, indicó de entrada el ‘cafetero’, quien se refirió a su experiencia, volviendo a visitar Medellín.

Pero eso no fue todo, pues Marino también analizó el compromiso y la manera en la que se desarolló, explicando que los brasileños pecaron frente al arco y ‘pagaron’ ante la buena eficacia del ‘poderoso’ en ataque: “Al principio tuvimos el control y ya después, ellos (Medellín) se encontraron con un gol en una jugada porque solo nos llegaron una sola vez, pero bueno, el fútbol es así. Nosotros tuvimos varias opciones, no las metimos y ellos nos hicieron el gol antes de acabarse el primer tiempo. Ya en la segunda parte nos pudimos recomponer y bueno, empatamos el partido que era lo que queríamos en esas instancias”.

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“Yo pienso que el equipo tiene que ser mas decisivo, pienso que los delanteros tenemos que ser más contundentes a la hora de marca; pienso que eso también nos ha pasado mucha factura en el torneo local, pero esperemos mejorar eso para podernos irnos con buenas sensaciones para la casa, cuando juguemos de visitante”, agregó el futbolista colombiano, dejando claro que también hace su propia autocrítica, pensando en mostrar su mejor versión con Vasco da Gama.

Finalmente, ya para terminar, Marino habló de su proceso en su nuevo equipo y las dificultades que ha tenido: “Mi experiencia en Brasil ha sido bien, la verdad el Brasileirao es una liga muy competitiva, yo hice mis divisiones menores allá, entonces tengo mucho conocimiento del fútbol local y nada, esperando la oportunidad para poder sumar más minutos que eso es lo que me hace feliz”.

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