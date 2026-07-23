¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Boca Juniors vs. O'Higgins, POR TV, en Copa Sudamericana?

Con la herida fresca por una eliminación inesperada en la Copa Libertadores, el argentino Boca Juniors enfrentará el jueves al chileno O'Higgins con foco en una recuperación que le permita encaminarse en los playoffs rumbo a octavos de final de la Sudamericana.

El Xeneize sufrió una temprana eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, al terminar tercero en una serie que clasificó a Universidad Católica y Cruzeiro. La salida significó un duro golpe al orgullo de un gigante que conquistó por última vez el principal torneo de clubes de la Conmebol en 2007 y que deambula sin títulos internacionales desde la Recopa Sudamericana 2008.

El fracaso en su principal objetivo precipitó la salida del entrenador Claudio Ubeda y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. El DT inicia su segunda etapa al frente de Boca luego de un primer ciclo entre 2014 y 2016 que saldó con dos títulos locales, pero se vio marcado por dolorosas eliminaciones coperas ante su archirrival, River Plate.

Con este mar de fondo, la Copa Sudamericana asoma como una especie de posible premio consuelo, a más de dos décadas de su bicampeonato en esta competencia (2004 y 2005). El ingreso a la Sudamericana 2026 será con una serie eliminatoria con el chileno O'Higgins, que finalizó segundo en su grupo, apenas por debajo del brasileño São Paulo, y llega a este duelo con la posibilidad de definir la serie en su bastión de Rancagua, en el estadio El Teniente.



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Bienvenido Boca

Eliminado de la Libertadores en la fase de grupos, donde terminó tercero en la zona que clasificó a Universidad Católica y Cruzeiro, Boca Juniors cayó a los playoffs de la Sudamericana, un golpe a su orgullo tras conquistar por sexta y última vez el principal torneo de clubes de la Conmebol en 2007.

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La Sudamericana, sin embargo, no resulta desconocida para el Xeneize como una alternativa de consuelo, ya que la ganó en 2004 y 2005. Ahora bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, en su segunda etapa al frente del equipo, Boca enfrentará el jueves al chileno O'Higgins con sus tres refuerzos incorporados en el mercado de pases, entre ellos el colombiano Sebastián Villa.

El delantero 'cafetero' regresó al Xeneize después de tres años, tras su salida en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja. Además de Villa, quedaron habilitados el arquero colombiano Álvaro Montero y el defensa uruguayo Leandro Lozano.

¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Boca Juniors vs. O'Higgins, POR TV, en Copa Sudamericana?

Boca Juniors vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana Fotografías de: AFP

Fecha: Jueves 23 de julio

Hora: 7:30 p.m. Hora de Colombia

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium