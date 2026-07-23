¿Cuál será el próximo campeón del fútbol colombiano, según la IA?; ¡no es Millonarios!

La segunda temporada de la Liga BetPlay está a puertas de comenzar. Con el silbato inicial regresa la ilusión, pasión y partidos vibrantes para los equipos que buscarán sumar puntos en cada jornada. Los veinte clubes de la primera división del fútbol colombiano, arrancan con los motores a fondo, decididos a darlo todo por levantar un título y bordar una estrella más en su escudo.

Esta nueva edición además de traer consigo expectativas sobre quién será el nuevo equipo ganador del torneo colombiano, llega con el bicampeón: Junior de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arias han dado la sorpresa en las últimas temporadas tras realizar grandes hazañas; la más reciente, su victoria 3-0 contra Atlético Nacional en la ida para asegurar su título del 2026-1.

No obstante, a pesar del gran momento que se encuentra atravesando el equipo 'rojiblanco', los análisis elaborados por la inteligencia artificial no lo ponen en lo más alto para revalidar el título del torneo. Según los pronósticos, el equipo favorito a ganar sería Atlético Nacional, con un 17.8% de probabilidades de convertirse en el campeón.

Detrás de él se ubica Millonarios con un 14.2%, quien obtuvo su último título de liga en el primer semestre de 2023, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, superando en la final a los 'verdolagas', considerados como su máximo rival. Es por ello que, según los análisis, es probable que en esta nueva edición se repita el clásico entre 'embajadores' y 'verdolagas'.



El tercer puesto le pertenece a los 'tiburones' con un 12.3%, quienes llegan con grandes fichajes como lo son: Pablo Ortiz, proveniente de América de Cali; y los argentinos Francisco Fydriszewski y Renzo Malanca. Entre tanto, detrás de ellos se encuentra América de Cali con el 11.0% de posibilidades de coronarse campeón.

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Por su parte, Independiente Santa Fe ocupa el quinto lugar con un 9.1% de probabilidad. El equipo capitalino llega a este segundo semestre, tras una destacada actuación en la primera temporada del año, donde alcanzó las semifinales, quedando eliminado frente a Junior en la tanda de penaltis.

Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla; equipos del fútbol colombiano Fotografías de: AFP

Deportes Tolima es sexto con un 7.6%, mientras que Independiente Medellín le sigue con un 6.9%. Del otro lado están Once Caldas con un 5.2%, Deportivo Pasto con 3.8%, Atlético Bucaramanga 2.8%, Deportivo Cali con un 2.2%, Alianza con un 1.6% y Fortaleza con tan solo 1.3% de probabilidades.

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En el fondo de la tabla se ubican los equipos con el panorama más complicado, tales como Águilas Doradas con 1.1%, Deportivo Pereira con 0.9%, Llaneros con 0.7%, Jaguares con 0.6%, Boyacá Chicó con 0.5%, Cúcuta con 0.3% y el Inter de Bogotá con un escaso 0.1% de probabilidad de consagrarse campeón.

Cabe destacar que la Liga BetPlay II-2026 inicia este viernes 24 de julio, con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira, que abrirá la primera jornada del torneo.