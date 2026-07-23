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Linda Caicedo, ¡atenta!; esto se sabe de la Liga femenina de España, a semanas de su inicio

El fútbol femenino español está en el 'ojo del huracán' por recientes movimientos en este mercado, que obligó a la Liga ha tomar drástica decisión.

Por: EFE
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo
Linda Caicedo; jugadora colombiana en el Real Madrid
Cuenta Oficial de X del Real Madrid femenino

La marcha de numerosas jugadoras a la potente liga inglesa, la WSL, provoca una nueva realidad en el fútbol femenino español. Los motivos que llevan a la jugadoras a marcharse son diversos: mejora económica, mayor competitividad o nuevos retos; pero la realidad es que la Liga F pierde talento, mientras la competición británica sigue consolidándose como la mejor de Europa.

En las últimas semanas, tres de las mejores jugadoras del FC Barcelona, actual campeón de Europa, han fichado por clubes ingleses: la lateral derecho Ona Batlle (Arsenal), la central Mapi León (London City Lionesses) y, por supuesto, la reina, Alexia Putellas (London City Lionesses).

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Precisamente, la marcha de Alexia del club catalán tras catorce años y 38 títulos va a suponer un antes y un después para la Liga F, no sólo a nivel futbolístico, sino por su repercusión social, pues es la gran referente mundial dentro y fuera de los terrenos de juego, y en la liga inglesa ya se frotan las manos con su nuevo icono.

Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem

Tras el anuncio este miércoles del fichaje de la exportera del Real Madrid, Misa Rodríguez, por el Arsenal, se confirma una tendencia que en los últimos años ha visto el desembarco de internacionales españolas como Mariona Caldentey (Arsenal), Laia Codina (Arsenal) o Leila Ouahabi (Manchester City). Al frente del banquillo del Aston Villa está Natalia Arroyo, exentrenadora de la Real Sociedad.

La fuga de talento no es sólo de jugadoras ya consagradas, también numerosas futbolistas jóvenes están aterrizando en la WSL (Women's Super League) en busca de oportunidades para mostrar su talento.

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El London City Lionesses es el equipo con más representación española -hasta seis jugadoras-, de la que forman parte Jana Fernàndez, María Pérez o Lucía Corrales. Carla Camacho acaba de vivir su primera temporada en el Brighton y Martina Fernández triunfa en el Everton.

Pero no sólo emigra el producto nacional. Jugadoras extranjeras que brillaban en la Liga F ahora triunfan en clubes ingleses, como Lucy Bronze (Chelsea), Keira Walsh (Chelsea) y Fridolina Rolfö (Manchester United), entre otras.

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Un nuevo escenario

Para hacer frente a esta nueva realidad, en junio pasado la Liga F aprobó la propuesta de inyección de 55 millones de euros (unos 62,77 millones de dólares) en cuatro temporadas por parte de Gasol16Ventures, fondo de inversión del mítico exjugador de baloncesto Pau Gasol, con la intención de profesionalizar el modelo comercial de la competición doméstica y acelerar su internacionalización.

LA WSL inglesa se ha consolidado como la liga de referencia en el fútbol femenino europeo. A nivel de ingresos, en la temporada 2024-2025, la WSL tuvo 105,3 millones de euros (90 millones de libras, 120 millones de dólares), mientras que los de la Liga F fueron de 25,8 (unos 29,5 millones de dólares).

El Barcelona es uno de los clubes más laureados en el fútbol femenino.
El Barcelona es uno de los clubes más laureados en el fútbol femenino.
NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

En España, el Barça femenino arrasó en los últimos años, mientras que en la competición inglesa destaca una mayor competencia entre equipos: Manchester City (actuales campeonas), Arsenal (alzaron la 'Champions' en 2025), Chelsea, Manchester United...

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Además, la influencia de público en Inglaterra también es superior y numerosos equipos abren sus grandes estadios a los aficionados: el Chelsea disputó toda la pasada temporada en Stamford Bridge y el Arsenal hará lo mismo en el Emirates la próxima campaña.

El Mundial de Brasil 2027

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En este contexto, la próxima Copa del Mundo de fútbol femenino se disputará en Brasil en 2027 y a ella acudirá la selección española como campeona defensora tras levantar el trofeo en Australia-Nueva Zelanda 2023.

Precisamente, el aumento de nivel e inversión en las ligas domésticas provocó también un seísmo en el orden hegemónico mundial del fútbol femenino, dominado por Estados Unidos hasta la irrupción de España e Inglaterra.

Actuales número uno del ranking FIFA, las españolas son campeonas del mundo en 2023, subcampeonas de Europa en 2025 y vigentes campeonas de la Liga de Naciones disputada el pasado diciembre-, mientras las inglesas son dobles campeonas de Europa en 2022 y 2025 y subcampeonas del mundo en 2023.

La realidad es que ambos países se retroalimentan: España exporta talento, mejora la competitiva liga inglesa y, por tanto, el nivel de las futbolistas españolas aumenta, pero la Liga F afrontará la próxima temporada 2026-2027 como el inicio de una nueva era.

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