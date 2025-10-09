¿A Ter Stegen ya lo quieren retirar?; Szczesny le dejó consejo, tras perder titularidad en Barcelona

El guardameta del Barcelona Wojciech Szczesny admitió este jueves que "debe ser frustrante" para su compañero Marc-André ter Stegen que el club haya decidido apostar este verano por otro portero más joven, Joan Garcia, y recordó que él mismo decidió retirarse tras vivir una situación similar en el Juventus.

"No creo que sea una situación agradable. Estuve en la misma situación con la Juve y decidí retirarme del fútbol. No le aconsejo lo mismo a Marc, porque aún tiene mucho que aportar al fútbol, pero creo que a veces, en este trabajo, hay que aceptar que algunas decisiones te perjudican", señaló el polaco al diario Mundo Deportivo.

Con todo, Szczesny desveló que habló "mucho" este verano con Ter Stegen, y opinó que el alemán es "muy inteligente" y "entiende" que el fichaje de Joan Garcia de una decisión de presente y de futuro para el club. "Lo más importante para él ahora es recuperar la forma física", añadió.

🧤 Szczęsny

🧤 Ter Stegen pic.twitter.com/sZ80P3WHWI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 15, 2025

El polaco aseguró que tiene "una relación fantástica" con Ter Stegen y sentenció que "nunca" lo vio "frustrado" al final del curso pasado, cuando Flick le mantuvo a él como titular en detrimento del germano, recién recuperado de una grave lesión de rodilla.



Sobre su relación con Joan Garcia, Szczesny explicó que él "nunca" compite con sus compañeros, sino que intenta apoyarles, unos valores que aprendió con Gianluigi Buffon, que primero fue su ídolo de la infancia y después su compañero en la 'Juve'.

"Sé cuál es mi rol esta temporada y para mí, mi mayor éxito será que Joan Garcia tenga una gran y exitosa temporada", comentó 'Tek', quien consideró que el catalán está "entre los mejores del mundo desde el punto de vista físico", aunque comentó que tratará de transmitirle su "calma" y "experiencia" para "ayudarlo a convertirse en un mejor portero", pensando en lo que será el futuro del arco 'azulgrana'.