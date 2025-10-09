Muerte de Miguel Ángel Russo le da la vuelta al mundo; gigantes de Europa se lamentan

El Real Madrid lamentó, a través de un comunicado publicado en su página web, el fallecimiento a los 69 años de Miguel Ángel Russo, técnico argentino que actualmente dirigía al Boca Juniors y previamente ex jugador que desarrolló toda su carrera profesional en las filas del Estudiantes de La Plata.

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos", manifiesta la entidad en el texto.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Ángel Russo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2025

"Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata", señala asimismo.

La muerte de 'Miguelo', de 69 años, y quien durante más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local, sacudió el miércoles al fútbol argentino, donde desde hace años era considerado un referente y un ejemplo de compromiso y dedicación.



Mit Trauer hat der FC Bayern vom Tod von Miguel Ángel Russo, dem langjährigen Trainer der Boca Juniors, erfahren. Russo prägte den argentinischen Fußball über Jahrzehnte hinweg und führte Boca Juniors zu zahlreichen Erfolgen. Bei der Klub-WM in den USA betreute er den… pic.twitter.com/0d0d75LmPJ — FC Bayern München (@FCBayern) October 9, 2025

Barcelona también lamentó su muerte

El FC Barcelona ha expresado sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Junior, a los 69 años.

Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio del 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano. En su dilatada carrera, 'Miguelo' se hizo cargo también en Argentina de Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club; además de a los equipos chilenos de la Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, al Morelia mexicano; así como a Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y el Al Nassr saudí.

FC Barcelona expresses its condolences for the passing of Miguel Ángel Russo, coach of Boca Juniors. Rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2025

Como jugador, Russo desarrolló toda su carrera (435 partidos) en Estudiantes de la Plata.