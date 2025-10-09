Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Muerte de Miguel Ángel Russo le da la vuelta al mundo; gigantes de Europa se lamentan

Muerte de Miguel Ángel Russo le da la vuelta al mundo; gigantes de Europa se lamentan

El fallecimiento del reconocido exentrenador argentino sigue dando de qué hablar a nivel mundial. Varios equipos europeos han enviado sus condolencias.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad