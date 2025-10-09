Síguenos en::
Gol Caracol  / Video impactante en el fútbol chino; jugador se pegó totazo contra una valla y se teme lo peor

Video impactante en el fútbol chino; jugador se pegó totazo contra una valla y se teme lo peor

Samuel Asamoah es noticia en territorio chino, debido a fuerte golpe que podría dejarlo hasta discapacitado, por la gravedad del accidente. En su equipo temen lo peor.

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Samuel Asamoah, jugador del Guangxi Pingguo chino.
Samuel Asamoah, jugador del Guangxi Pingguo chino.
Foto: Getty Images.

