A Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, lo revisaron con perros y detectores de metales

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Uzbekistán, rival de la Selección Colombia en la fase de grupos, tuvo un partido preparatorio contra Países Bajos, en Nueva York, pero más allá del resultado se habló del recibimiento que tuvieron los de la delegación asiática, por parte de la seguridad norteamericana.

En su arribo al Icahn Stadium, con perros y detectores de metales, fueron detenidos uno a uno los miembros de la delegación del combinado uzbeko, tanto jugadores, como cuerpo técnico.

Por supuesto, esta imagen fue viral en redes sociales por las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos con algunos seleccionados que estarán presentes en el Mundial 2026 en Norteamérica, como le paso esta vez a Uzbekistán.

Cabe recordar que el cuadro asiático será el rival de la Selección Colombia en el debut de la Copa del Mundo, el próximo miércoles 17 de junio, en el estadio Azteca, en Ciudad de México, encuentro que se podrá disfrutar con el sello del Gol Caracol.



Así recibieron a Uzbekistán la seguridad en Nueva York:

😳🇺🇿🇺🇸 El plantel de UZBEKISTÁN fue revisado con PERROS Y DETECTORES DE METALES por la Policía antes del amistoso vs Países Bajos en Nueva York. pic.twitter.com/d7gemrbiuP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 8, 2026