Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, lo revisaron con perros y detectores de metales

A Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, lo revisaron con perros y detectores de metales

En su llegada al partido preparatorio contra Países Bajos, en Nueva York, a la selección de Uzbekistán la revisaron minuciosamente uno a uno y esto es viral a pocos días de la Copa del Mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de jun, 2026
Comparta en:
Selección Uzbekistán
Selección Uzbekistán antes del Mundial 2026 - Foto:
Uzbekistán Oficial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Uzbekistán, rival de la Selección Colombia en la fase de grupos, tuvo un partido preparatorio contra Países Bajos, en Nueva York, pero más allá del resultado se habló del recibimiento que tuvieron los de la delegación asiática, por parte de la seguridad norteamericana.

En su arribo al Icahn Stadium, con perros y detectores de metales, fueron detenidos uno a uno los miembros de la delegación del combinado uzbeko, tanto jugadores, como cuerpo técnico.

Neymar selección Brasil
Gol Caracol

Atentos con Neymar, con novedades sobre recuperación de su lesión en Brasil; "seguirá el proceso"

Por supuesto, esta imagen fue viral en redes sociales por las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos con algunos seleccionados que estarán presentes en el Mundial 2026 en Norteamérica, como le paso esta vez a Uzbekistán.

Cabe recordar que el cuadro asiático será el rival de la Selección Colombia en el debut de la Copa del Mundo, el próximo miércoles 17 de junio, en el estadio Azteca, en Ciudad de México, encuentro que se podrá disfrutar con el sello del Gol Caracol.

Así recibieron a Uzbekistán la seguridad en Nueva York:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad