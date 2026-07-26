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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 26 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 26 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 26 de julio, con acción en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay II-2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jul, 2026
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América de Cali juega este domingo en la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali juega este domingo en la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali Oficial

Este domingo, el calendario futbolero trae emociones con la continuación de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026, acción en el Torneo BetPlay, la Liga femenina colombiana y el balompié argentino.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 26 de julio del 2026:

EquiposHoraCompeticiónTransmisión
Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia1:00 p.m. Primera División ArgentinaDisney + Premium, Fanatiz
Internacional de Bogotá vs. América de Cali2:00 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Santa Fe Femenino vs. Real Santander Femenino2:00 p.m.Liga Femenina ColombianaWin - YouTube Win
Estudiantes de la Plata vs. Independiente3:15 p.m.Primera División Argentina

Disney + Premium, Fanatiz

Patriotas vs. Internacional FC Palmira4:00 p.m.Torneo BetPlay II-2026Win - YouTube Win
Águilas Doradas vs. Santa Fe4:05 p.m.

Liga BetPlay II-2026

Win+

Deportivo Riestra vs. Boca Juniors5:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Alianza FC vs. Fortaleza6:10 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo8:15 p.m.Liga BetPlay II-2026Win +
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