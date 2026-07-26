Partidos EN VIVO HOY 26 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario futbolero trae emociones con la continuación de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026, acción en el Torneo BetPlay, la Liga femenina colombiana y el balompié argentino.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 26 de julio del 2026:

Equipos Hora Competición Transmisión Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia 1:00 p.m. Primera División Argentina Disney + Premium, Fanatiz Internacional de Bogotá vs. América de Cali 2:00 p.m. Liga BetPlay II-2026 Win+ Santa Fe Femenino vs. Real Santander Femenino 2:00 p.m. Liga Femenina Colombiana Win - YouTube Win Estudiantes de la Plata vs. Independiente 3:15 p.m. Primera División Argentina Disney + Premium, Fanatiz Patriotas vs. Internacional FC Palmira 4:00 p.m. Torneo BetPlay II-2026 Win - YouTube Win Águilas Doradas vs. Santa Fe 4:05 p.m. Liga BetPlay II-2026 Win+ Deportivo Riestra vs. Boca Juniors 5:30 p.m. Primera División Argentina Disney+ Premium, Fanatiz Alianza FC vs. Fortaleza 6:10 p.m. Liga BetPlay II-2026 Win+ Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo 8:15 p.m. Liga BetPlay II-2026 Win +