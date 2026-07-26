Partidos EN VIVO HOY 26 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario futbolero trae emociones con la continuación de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026, acción en el Torneo BetPlay, la Liga femenina colombiana y el balompié argentino.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, domingo 26 de julio del 2026:
|Equipos
|Hora
|Competición
|Transmisión
|Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
|1:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney + Premium, Fanatiz
|Internacional de Bogotá vs. América de Cali
|2:00 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|Santa Fe Femenino vs. Real Santander Femenino
|2:00 p.m.
|Liga Femenina Colombiana
|Win - YouTube Win
|Estudiantes de la Plata vs. Independiente
|3:15 p.m.
|Primera División Argentina
Disney + Premium, Fanatiz
|Patriotas vs. Internacional FC Palmira
|4:00 p.m.
|Torneo BetPlay II-2026
|Win - YouTube Win
|Águilas Doradas vs. Santa Fe
|4:05 p.m.
Liga BetPlay II-2026
Win+
|Deportivo Riestra vs. Boca Juniors
|5:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Alianza FC vs. Fortaleza
|6:10 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
|Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
|8:15 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win +
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