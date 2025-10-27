A Vinícius Júnior le leyeron los labios; filtran lo que les gritó a jugadores del Barcelona

El clásico entre Real Madrid y Barcelona del pasado domingo, con victoria madridista por 2-1, vivió sus momentos de más tensión en los instantes finales, en dos tanganas entre jugadores de ambos equipos que acabaron con seis cartulinas amarillas, una roja -Lunin- y gestos de Carvajal y Vinícius a Lamine de “hablas mucho”.

Las palabras de Lamine días antes del clásico marcaron la previa del partido y el propio partido. El ‘10’ dijo “Roban, se quejan y hacen cosas..." en un evento de la 'Kings League'. Y los jugadores del Real Madrid se lo recordaron sobre el terreno de juego.

Ambiente hostil hacia Lamine de la afición madridista cada vez que tocó la pelota y, tras el partido, Carvajal, compañero suyo en la selección española, acompañándolo de un gesto, le dijo que hablaba mucho y que, tras la derrota, se tenía que tragar sus palabras.

Continuó Vinícius con la disputa, que alcanzó cotas mayores. Lamine invitó a ambos a seguir discutiendo fuera del terreno de juego y fue Vinícius el que corrió hacia Lamine, teniendo que ser sujetado por hasta cuatro integrantes del cuerpo técnico del Real Madrid.



Tangana tras acabar el clásico, la segunda. Ya que instantes antes del final, después de la expulsión de Pedri, se formó la primera, con Vinícius y Lunin, en primera instancia, contra parte de los jugadores del banquillo del Barcelona.

Dos encontronazos que acabaron con seis amarillas -Rodrygo, Militao y Vinícius por el Real Madrid y Ferran Torres, Fermín López y Alejandro Balde por el Barcelona- y con Andriy Lunin, portero suplente del conjunto blanco, expulsado por "salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros", según reflejó el árbitro en el acta.



Vinícius Júnior no solo se ‘despachó’ con Lamine Yamal

Desde territorio español siguen dando reveladores detalles sobre lo que fue el tenso cruce entre los jugadores ‘merengues’ con Lamine Yamal. No obstante, los focos también se centraron en Vinícius Júnior, que le hizo frente a varios futbolistas ‘culés’; no solo fue en contra del ‘10’ ‘azulgrana’, así como lo confirmaron en 'Mundo Deportivo'.

Sobre el final, Pedri y Ferrán Torres fueron a discutirle al árbitro central sobre algunas acciones del partido; ahí, apareció el brasileño para bravear, diciendo: "él no es el capitán, no es el capitán".

Evidentemente, esto provocó un cruce entre los futbolistas, que terminó con Pedri encarándolo. No obstante, Vinícius enfatizó en lo dicho por Yamal: "no me toques. Que no me toque, que no me toque. Siempre habla, siempre habla".

"Siempre habla, siempre. ¡Habla aquí! ¡Habla aquí!", volvió a replicar el brasileño; pero ahora a Ferrán, quien también lo buscó a ‘Vini’.

