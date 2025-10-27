Recia defensa de Lamine Yamal y dura advertencia; todo tras el clásico con Real Madrid

Después del intenso clásico en el Santiago Bernabéu, donde el Barcelona cayó contra el Real Madrid y se generó una polémica que trascendió lo estrictamente deportivo, el foco de atención no solo recayó en el campo, sino también, y con fuerza, en la figura de Lamine Yamal. En medio del ruido mediático, quien tomó el protagonismo fuera del césped fue su padre, Mounir Nasraoui, lanzando un mensaje directo cargado de afecto y respaldo.

En sus redes sociales, Nasraoui publicó una historia en Instagram acompañada de la frase: "Menos mal que solo tiene 18 años". A ese texto le añadió tres emoticonos, una sonrisa, una risa llorando de risa y un delfín, junto a una imagen de su hijo en la previa de un evento de la Kings League. Una sencilla publicación, pero llena de significado, con la cual quiso transmitir calma, comprensión y, sobre todo, confianza en que Lamine está forjándose lejos del alcance de las críticas más incendiarias.

Este gesto mediático respondió a un episodio protagonizado en el partido, cuando el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, recriminó al joven talento 'culé' por supuestamente hablar demasiado. Los reproches alcanzaron incluso al guardameta Thibaut Courtois, evidenciando cierta incomodidad en el vestuario blanco con los comentarios previos de Yamal.



Dentro del Barcelona también hubo voces de defensa hacia el jugador. No es la primera vez que su figura provoca debates sobre su rol mediático, su presencia en otros escenarios o su capacidad de influir más allá de lo estrictamente futbolístico. Pero en esta ocasión, la intervención de su padre dejó claro cuál es la postura familiar: protegerlo, respaldarlo y recordarle que, pese a la presión y las voces en contra, tiene un camino por recorrer.

Publicidad

Lamine Yamal, delantero del Fútbol Club Barcelona, en el partido contra Real Madrid AFP

El clásico dejó heridos, polémicas y un marcador adverso para el Barcelona, pero también dejó lecciones sobre lo que genera una figura emergente. Lamine, pese a su corta edad, ya es un nombre que genera mucho ruido, que despierta debates y que obliga a analizar la delgada línea entre talento, exposición y madurez. En ese contexto, el mensaje final de su padre resuena como un compromiso y también como una especie de provocación: "Nos vemos en Barcelona", en alusión a que su hijo volverá a verse las caras con los 'merengues' en unos meses y la historia será diferente.

Publicidad

Finalizado el clásico, el '10' del Barcelona ahora se enfocará en pasar la página de ese complicado momento, y volverá a jugar este domingo 2 de noviembre frente a Elche por la fecha 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Olímpico de Montjuic.