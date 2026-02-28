Acá las nuevas reglas del fútbol: IFAB las aprobó, ajustes para tener más ritmo en los partidos

Para el fútbol se vienen novedades reglamentarias, de cara al segundo semestre de la temporada 2026. En su reciente Asamblea General Anual, la IFAB (International Football Association Board) ha aprobado un paquete de reformas diseñadas para erradicar las demoras deliberadas y aumentar el tiempo efectivo de juego.

Estas reglas entrarán en vigor de forma inmediata para el próximo Mundial y se extenderán a todas las competiciones oficiales. A continuación, desglosamos los cambios más impactantes que verás en el terreno de juego.

Se acabó la pasividad en las bandas y en el área chica. Los árbitros tendrán ahora la potestad de activar una cuenta atrás visual de 5 segundos si consideran que un equipo está retrasando el reinicio del juego.

Saques de banda: Si el jugador no lanza el balón antes de que expire el tiempo, la posesión pasará al equipo contrario.



Saques de puerta: Si el portero excede los 5 segundos, la sanción será severa: se concederá un saque de esquina a favor del rival.

Para evitar que los cambios se conviertan en paseos por el césped y que las asistencias médicas se utilicen tácticamente, se han impuesto límites estrictos de tiempo:

Salida de jugadores: Un futbolista sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, su equipo sufrirá un castigo estratégico: el sustituto no podrá entrar hasta la primera interrupción que ocurra después de un minuto de juego real.

Protocolo de lesiones: Si un jugador es atendido en el campo, deberá permanecer fuera de él durante un minuto completo una vez que el reloj se ponga en marcha tras la reanudación. Esto busca desincentivar las simulaciones que cortan el ritmo del adversario.

Imagen de referencia de un árbitro. Getty

¿Y qué novedades se tendrán con el VAR?

El protocolo del Videoarbitraje también se expande para corregir algunas falencias evidenciadas por los expertos. Las nuevas competencias del VAR incluyen:

Segundas Amarillas: El VAR ahora podrá intervenir si una segunda tarjeta amarilla (que conlleva expulsión) es claramente incorrecta.

Identidad Errónea: Corrección inmediata si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

Córneres por Saques de Meta: Se permitirá revisar si un saque de esquina fue concedido erróneamente, siempre y cuando la revisión sea instantánea y no retrase el reinicio.

Según una nota publicada por el diario 'Mundo Deportivo' también se tendrán otros ajustes acá consignados:

Regla 3 (Los jugadores): el número de sustituciones permitidas en los partidos amistosos internacionales absolutos 'A' se incrementa a ocho; ambos equipos pueden acordar un aumento adicional hasta un máximo de once.

Regla 4 (Equipo del jugador): se permitirán los elementos no peligrosos si están cubiertos de forma segura.

Regla 5 (Árbitro): se podrán utilizar cámaras corporales para árbitros (colocadas en el pecho o en la cabeza) como opción en la competición, siendo esta la encargada de proporcionar las cámaras y controlar el uso de las imágenes.

Regla 8 (Inicio y reanudación del juego): se aclara que el balón se lanzará para el equipo que habría tenido o conservado la posesión si el juego no se hubiera detenido.

Regla 10 (Determinación del resultado de un partido) y Regla 14 (El tiro penal): se incorpora la aclaración contenida en la circular 31 (junio de 2025) relativa al 'doble toque' accidental por parte del lanzador del penalti.

Regla 12 (Faltas y conducta antideportiva): Cuando el árbitro aplica la ventaja por una infracción (negar una oportunidad manifiesta de gol y se marca un gol), el jugador infractor no será amonestado, ya que la infracción no impidió el gol.

Nuevas reglas en el fútbol a partir del Mundial 2026 Getty

Este artículo fue elaborado con la ayuda de la IA Gemini