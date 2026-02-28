Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026; Egan Bernal firmó una brillante actuación

Clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026; Egan Bernal firmó una brillante actuación

Después de haber participado en el Campeonato Nacional, donde ganó la prueba de ruta y fue quinto en la contrarreloj, Egan Bernal dio inicio a las carreras europeas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para disputar las clásicas de Francia en 2026
Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para disputar las clásicas de Francia en 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad