Clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026; Egan Bernal firmó una brillante actuación

Egan Bernal está de regreso en el 'viejo continente'. Este sábado 28 de febrero, dijo presente en la Clásica Faun-Ardeche, luego de que INEOS Grenadiers lo eligiera junto con Dorian Godon, Axel Laurance, Bob Jungels, Andrew August, Jack Haig y su compatriota, Brandon Rivera. Sin embargo, no le alcanzó para hacerse con la victoria, ya que el vencedor fue Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM Team.

En una nueva muestra de que el joven ciclista, de 19 años, dejó de ser promesa para convertirse en realidad, cruzó la meta de primero, en solitario, con un tiempo total de 4h 37' 22''. Detrás del francés, quienes completaron el podio fueron Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG), a 1 minutos y 48 segundos, en la segunda plaza, y Lenny Martinez (Bahrain Victorious), de tercero, también a 1' 48''.

Recordemos que Paul Seixas venía de ser segundo en la Vuelta al Algarve, solo detrás de Juan Ayuso (Lidl Trek). Además, en 2025, fue segundo en la Paris Camembert, octavo en el Critérium Dauphiné, campeó del Tour de l'Avenir y séptimo en Il Lombardia. Razón por la que es considerado y visto como una de las nuevas joyas del ciclismo mundial y que, de seguro, dará de qué hablar en las grandes.

En cuanto a Egan Bernal, solo había competido en los Campeonatos Nacionales en lo que iba de 2026. Allí, en la contrarreloj, se hizo con el quinto lugar, superado por Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez, Rodrigo Contreras y Walter Vargas. Por otro lado, en la ruta, se subió a lo más alto del podio, por segundo año consecutivo, al vencer a Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodríguez.



Así las cosas, la Clásica Faun-Ardeche significó su primera carrera en Europa en lo que va del año. Todo empezó de buena manera, pero las cosas cambiaron a falta de 44 kilómetros para la meta. En pleno ascenso y tras un feroz ataque, el 'escarabajo' se quedó, cedió tiempo y terreno. Por fortuna, yendo a su ritmo, logró conectar con un grupo y eso le permitió culminar dentro del top 10.

Finalmente, Egan Bernal terminó de séptimo, a 2' 34''de Paul Seixas, quien dominó en los ascensos determinantes del tramo definitivo de la competencia. Ahora, el colombiano se prepara para disputar la Clásica Faun Drome, también en Francia. Dicho evento contará con 189 kilómetros y una serie de subidas que pondrán a prueba la resistencia de todos.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, empezó con sus competencias en Europa en 2026 Getty Images

Clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026

1. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - 4h 37' 22''

2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 1' 48''

3. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 1' 48''

4. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 48''

5. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 2' 07''

6. Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 18''

7. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 34''

8. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 3' 46''

9. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 4' 19''

10. Mattéo Vercher (TotalEnergies) - a 4' 21''