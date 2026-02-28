Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se agotan los elogios para Luis Javier Suárez, mientras que hinchas de Sporting deliran con él

Se agotan los elogios para Luis Javier Suárez, mientras que hinchas de Sporting deliran con él

Luis Javier Suárez volvió a ser implacable en el área para Sporting Lisboa, decisivo y efectivo; y las palabras de enaltecimientos por su actuación frente a Estoril no faltaron.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de feb, 2026
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
X de @SportingCP

