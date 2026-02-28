Se agotan los elogios para Luis Javier Suárez, mientras que hinchas de Sporting deliran con él

En Portugal se agotan los elogios para Luis Javier Suárez. El delantero samario volvió a registrar una noche inolvidable con Sporting Lisboa: doblete en el 3-0 sobre Estoril, acumulando así 22 'gritos sagrados' en lo que va del campeonato lusitano con los 'leones'.

Luego de esta nueva 'faena' por parte del oriundo de Santa Marta, en los principales diarios de la nación europea desplegaron una serie de enaltecimientos hacia el número '97'; no lo bajaron de un "auténtico desestabilizador de las defensas rivales". Los hinchas del verde de la ciudad de Lisboa están más que dichosos de tenerlo en su equipo, el José Alvalade vibra con cada gol del delantero colombiano.

"Único. Pocos jugadores logran ganarse un cántico personal de la grada: "¡Marcó, marcó, volvió a marcar! ¡Colombia es verde y blanca, Luis Suárez!". Y fue en noches (y partidos) como esta que el sudamericano se ganó el corazón de la afición del Sporting", escribieron en el diario 'A Bola' sobre la brillante actuación de Suárez Charris ante Estoril.

Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Y es que el artillero, de 28 años, volvió a ser implacable en el área para Sporting, decisivo y efectivo; su desempeño sirvió para ser elegido como la figura de la cancha, el 'MVP'.



"Un auténtico desestabilizador de las defensas rivales, agresivo, intrépido, técnicamente dotado, rápido; en resumen, presenta un conjunto de soluciones, de recursos, que pocos delanteros logran tener. Cerró el partido en el minuto 16 con dos goles: el primero con un toque letal de delantero, el segundo donde su clase se evidenció en una recepción con la zurda y un remate con la derecha. Y pudo haber sido más si Robles no hubiera evitado un gol (52') tras otro disparo de gran calidad", terminaron por decir en el mencionado diario portugués sobre la actuación de Luis Javier. Le dieron ocho puntos por su espectáculo de goles en cancha.

Reviva acá el doblete de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa 3-0 Estoril:

¿Qué sigue para el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez?

El calendario del fútbol portugués indica que el siguiente reto del delantero samario y compañía será el Porto. Los 'leones' se enfrentarán a los 'dragones' en el marco de las semifinales de la Copa de Portgual, dicho duelo está pactado para el martes 3 de marzo con horario de las 3:45 de la tarde en Colombia.