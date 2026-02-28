Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026?

En su primera carrera en Europa, de la temporada, el ciclista colombiano del INEOS, Egan Bernal, no desentonó y llena de ilusión de cara a las grandes vueltas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, empezó con sus competencias en Europa en 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, empezó con sus competencias en Europa en 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad