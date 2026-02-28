¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Clásica Faun-Ardèche 2026?

Egan Bernal está de regreso en Europa. La última vez que se le vio en una competencia en el 'viejo continente' fue el 11 de octubre del 2025, en Il Lombardia, cuando finalizó de octavo. Y es que su primera carrera en 2026 fue en su país, en el Campenato Nacional. Allí, se llevó las miradas y no desentonó, confirmando por qué era uno de los favoritos a repetir el título en la contrarreloj y prueba de ruta.

En la primera modalidad, terminó en el quinto lugar, superado por Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez, Rodrigo Contreras y Walter Vargas, mientras que en la segunda, se hizo con el título, derrotando a Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodríguez, quienes completaron el podio. Así las cosas, el 'joven maravilla' defendió la corona que había conseguido en el 2025 y seguirá portando la camiseta 'tricolor'.

Bajo ese panorama, las expectativas por lo que pudiera hacer en su primer evento en Europa eran altas. La espera fue larga, pero este sábado 28 de febrero llegó a su final. INEOS Grenadiers lo incluyó en la lista para la Clásica Faun-Ardeche, junto con Dorian Godon, Axel Laurance, Bob Jungels, Andrew August, Jack Haig y su compatriota y fiel escudero en las carreteras del mundo, Brandon Rivera.

Fueron 187,6 kilómetros, en Guilherand-Granges, donde el pelotón se enfrentó a varios ascensos, poniendo a prueba la resistencia de cada uno. Razón por la que fueron pocos quienes aguantaron y mantuvieron la ilusión de ganar hasta el tramo definitivo. Eso sí, quien dio espectáculo, se llevó las miradas y confirmó que dejó de ser promesa para ser realidad fue Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).



El joven francés atacó y nadie lo pudo seguir. Fue así como, con un tiempo de 4h 37' 22'', se coronó campeón. Quienes completaron el podio fueron Jan Christen, del UAE Team Emirates XRG, a 1' y 48'', en la segunda plaza, y Lenny Martinez (Bahrain Victorious), también a un minuto y 48 segundos, de tercero. Sin embargo, la atención en Colombia se centró en Egan Bernal, quien era la carta más fuerte.

A pesar de que sufrió más de la cuenta, a falta de 44 kilómetros para la meta, fue a su ritmo y le alcanzó para culminar dentro del top 10, exactamente en la séptima posición, a dos minutos y 34 segundos de Paul Seixas. Ahora, se prepara para afrontar otra carrera, la cual está programada para este domingo 1 de marzo y se trata de la Clásica Faun Drome, en territorio francés.