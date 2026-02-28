La Selección Colombia femenina quiere su cupo al Mundial de Polonia, y para lograrlo, deberá imponerse este sábado 28 de febrero a Argentina, en la quinta y última jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20. Una victoria sobre la 'albiceleste' es el camino más seguro para evitar sobresaltos.

Hay que precisar que tanto colombianas como argentinas suman cuatro unidades en esta fase del certamen de la Conmebol, imponiéndose la 'tricolor' en la tabla general en el ítem de diferencia de gol. Las 'albicelestes' tienen el mismo objetivo que las 'cafeteras', el de escribir su nombre en la cita orbital de la categoría a disputarse en el mes de septiembre.

El partido, sin duda, será de infarto teniendo en cuenta que sólo restan dos cupos para la Copa del Mundo en esta categoría y son tres selecciones las que van por ese gran premio. El otro combinado es Paraguay que medirá fuerzas frente a la ya clasificada Ecuador.

Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Conmebol

A qué hora juega HOY Colombia vs. Argentina por el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

En ese orden de ideas, este valioso compromiso entre la 'tricolor' y la albiceleste', de la quinta jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, será HOY sábado 28 de febrero en el estadio Luis Alfonso Giagni, de la ciudad de Villa Elisa, en Paraguay, a partir de las 4:00 de la tarde, en horario de Colombia.



Se podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol HD2, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com para que se agende y no se pierda nada.



Los otros partidos de la quinta fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Ecuador vs. Paraguay



Día: sábado 28 de febrero del 2026.

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

Estadio: CARFEM (Ypané).

TV: DSports y DGO.

Brasil vs Venezuela



Día: sábado 28 de febrero del 2026.

Hora: 6:30 de la tarde (de Colombia).

Estadio: CARFEM (Ypané).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com