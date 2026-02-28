Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Argentina por el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

A qué hora juega HOY Colombia vs. Argentina por el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia buscará uno de los dos últimos cupos al Mundial de Polonia frente a la 'albiceleste'. ¡Prográmese HOY con este compromiso del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia juega HOY en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20.
La Selección Colombia juega HOY en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20.
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad