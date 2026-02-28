Los tres apodos desconocidos de Luis Javier Suárez, lo delataron en redes sociales

Luis Javier Suárez vive un espléndido momento en lo deportivo con Sporting Lisboa en Portugal. El delantero samario fue nuevamente protagonista con los 'leones' al marcar un doblete en el triunfo 3-0 de su equipo sobre Estoril, en compromiso válido por la jornada número 24.

El duelo del viernes anterior para Suárez Charris no sólo significó extender su buena racha con el 'verdiblanco', sino que hubo detrás un momento emotivo en lo personal porque celebró una fecha especial. Su esposa, Carolina Rubia, lo reveló todo en una tierna publicación en su perfil de Instagram, en donde no faltaron los 'me gusta', los compartidos y los comentarios.

La pareja del artillero de la Selección Colombia contó que festejaban su segundo aniversario de casados, dedicándole unas palabras que llamaron la atención de todos en esta red social y todo porque destacaron algunos apodos desconocidos para el exAlmería. Unos muy dulces.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Getty

¿Cuáles son los tres apodos desconocidos de Luis Javier Suárez que reveló su esposa?

Así las cosas, Carolina Rubio indicó lo siguiente en su publicación: "Mi osito, mi cocosette, mi ratón, mi chocorramito hermoso. Hoy celebramos nuestro matrimonio, ya son dos casados y qué lindo cumplirlos tan unidos, sin disputas, sin monotonía, sin frialdad… viviendo cada día como si fuera el último; ahí ya entendimos todo en la vida".



Y continuó. "Me siento tan enamorada de ti, con vergüenza de reconocerlo, pero siento que mereces saberlo, que supe que eras tú desde el primer día, contra todo pronóstico por nuestras vidas, nuestra etapa, nuestros trabajos; ¿pero quién nos diría esto? Fue todo tan rápido, tan mágico desde el primer minuto que me ganaste al billar. Ahí te diste cuenta que era a lo único que me podías ganar porque, como siempre dices, me encanta tener la razón y hoy más que nunca te diré que la tengo, porque reconozco que te amo, que eres junto a bebé, el mejor regalo que Dios me pudo dar y mi corazón está completo desde que me dijiste que me querías en París (sí amigas, fue el hombretón el que cayó en mis encantos). Te amo papito, hoy mañana y siempre, feliz aniversario".

Publicidad

Sin duda, un mensaje muy tierno para el goleador del Sporting y del delantero de la Selección Colombia.



¿Cómo va el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Con esta nueva victoria sobre Estoril por 3-0, los dirigidos por Rui Borges llegaron a 61 puntos, situándose a cuatro enteros del líder, el Porto, que acumula 65. El Estoril, por su parte, es séptimo con 33 puntos.