Colombianos en el exterior  / Los tres apodos desconocidos de Luis Javier Suárez, lo delataron en redes sociales

Los tres apodos desconocidos de Luis Javier Suárez, lo delataron en redes sociales

Luis Javier Suárez volvió a ser figura con Sporting Lisboa en Portugal, pero una publicación de una persona especial llamó la atención porque dio a conocer los apodos desconocidos del delantero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa.
