Jugador de Junior, sin piedad contra Jermein Peña; “es una falta de respeto, nos arruinó todo"

Junior perdió 2-0 con Sporting Cristal en la fecha 3 de la Copa Libertadores y sigue sin ganar en el certamen internacional Conmebol. El punto de quiebre del compromiso en la noche de martes fue la expulsión de Jermein Peña cuando iban apenas 21 minutos de juego, que complicó el planteamiento del técnico Alfredo Arias.

La tarjeta roja y el hombre menos que tuvo el conjunto barranquillero generó molestia en algunos futbolistas del plantel 'tiburón', como en el caso del arquero uruguayo Mauro Silveira, quien públicamente le hizo un llamado de atención al zaguero central.



Mauro Silvera critica a Jermein Peña, por expulsión

"La explicación (de la derrota) es al minuto 20 con la expulsión que nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para este partido", comenzó diciendo el guardameta uruguayo en charla con 'ESPN', y de paso no dudó en tildar como "falta de respeto" lo hecho por su compañero de equipo en el Junior.

A Silveira le consultaron si ya habló con Jermein Peña y de paso si tendrán alguna charla por lo sucedido. "No lo hemos visto a Peña pero fue una falta a nosotros muy grande que ya ha cometido antes. Se hablará con el plantel y él, y se tomarán decisiones puertas adentro", agregó el golero 'charrúa'.

🟥 No se puede creer lo de Jermein Peña una vez más. Fue a buscar una pelota aérea y sacó el codo para terminar impactando a su rival con fuerza desmedida. Le pasa en el FPC y le pasa ahora en Libertadores. Se queda Junior con uno menos en Perú.pic.twitter.com/3ikjeY9iGU — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 29, 2026

Adicional a eso, el arquero del Junior de Barranquilla enfatizó una vez más que la derrota en territorio peruano es culpa del defensor central. "Yo creo que sí, nos arruina todo el partido lo que habíamos planeado de visitante, ya es otro partido, un equipo grande como Sporting, que tiene clara su idea, y con un jugador menos, es casi imposible ganarlo acá", puntualizó.



Para cerrar, Mauro Silvera señaló que está "molesto" por la expulsión que afectó el transcurso del compromiso y que no hay ningún error del árbitro en su decisión. "La acabo de ver, nada que reprocharle al juez, era roja, sí, estoy molesto, es una falta de respeto a nosotros mismos, no es la primera vez, pero solucionaremos esto, porque estamos jugando Copa Libertadores y no el torneo local", finalizó el guardameta extranjero.

SILVEIRA ARREMETIÓ CONTRA PEÑA#SportsCenter La roja al central ante Sporting Cristal dejó caliente el vestuario de Junior.



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Cabe recordar que Jermein Peña siempre ha sido tema varias veces por sus expulsiones en el fútbol colombiano y ahora también a nivel internacional, especialmente por la rudeza con la que juega en la cancha y que lo ha llevado a dejar con uno menos a los 'tiburones' en partidos importantes.