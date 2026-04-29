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Gol Caracol  / Jugador de Junior, sin piedad contra Jermein Peña; “es una falta de respeto, nos arruinó todo"

Jugador de Junior, sin piedad contra Jermein Peña; “es una falta de respeto, nos arruinó todo"

El arquero uruguayo, Mauro Silveira, apuntó con todo contra el defensor Jermein Peña, quien fue expulsado al minuto 21 del partido de Copa Libertadores. "No es la primera vez", agregó el golero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jermein Peña, defensa central de Junior de Barranquilla, fue expulsado contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores
Jermein Peña, defensa central de Junior de Barranquilla, fue expulsado contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores
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