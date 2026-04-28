Luis Díaz, golazo y desequilibrio puro en vibrante 5-4 de PSG sobre Bayern Múnich, en Champions

El de este martes 28 de abril fue un PARTIDAZO, digno de Champions League, de semifinal, con dos equipos de alta calidad y que regalaron una gran semifinal en la cancha del estadio Parque de los Príncipes. Tras los 90 minutos y algo más, PSG salió ganador con un marcador 5-4 sobre Bayern Múnich, que tuvo a Luis Díaz como uno de los más destacados del imponente compromiso.

Los goles de los franceses fueron obra de Jvicha Kvaratsjelia y Dembelé, cada uno en dos oportunidades, y de Joao Neves; mientras que por los 'bávaros' anotaron Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y 'Luchito' Díaz no faltó a la cita, al definir de gran manera, tras un control cargado de técnica y categoría.

El atacante colombiano hizo lo suyo y puso su cuota de velocidad, desequilibrio y talento en el frente de ataque de Bayern. Prueba de ello es que en la primera acción, puso en aprietos a a Marquiños, quien lo tuvo que frenar con falta y terminó viendo la tarjeta amarilla.

Pasado el cuarto de hora, Díaz Marulanda volvió a ser protagonista y fue derribado en el área, de inmediato el árbitro Sandro Schärer sentenció penalti, que instantes después capitalizó Kane.



Durante el juego, el número '14' del Bayern no le bajó al ritmo, siempre intentó jugadas individuales para poner a trabajar a los zagueros de los franceses y en la parte complementaria, tuvo un par de acciones en el área, en la que fue interceptado, justo cuando se acomodaba para rematar.

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El duelo en territorio galo fue un deleite para los espectadores que llegaron hasta el pomposo escenario deportivo e igualmente para los que lo vieron a través de la televisión en el mundo entero. Y es que PSG y Bayern fueron al frente de principio a fin, abrieron la cancha, atacaron por diferentes flancos y el ritmo en lo atlético nunca tuvo tregua.

Ahora, con ese 5-4, desde ya se tiene la expectativa por observar la vuelta de la semifinal de Champions, que será el 6 de mayo y de seguro, tendrá guardada otra función futbolística de alto nivel, con un colombiano como Luis Díaz llamado a ser nuevamente puntal ofensivo del cuadro que dirige Vincent Kompany.

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