Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, golazo y desequilibrio puro en vibrante 5-4 de PSG sobre Bayern Múnich, en Champions

Luis Díaz, golazo y desequilibrio puro en vibrante 5-4 de PSG sobre Bayern Múnich, en Champions

Luis Díaz fue uno de los más destacados de Bayern Múnich, en la semifinal de la Champions League. Anotó un golazo y le cometieron un penalti, sacando una alta calificación.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 28 de abr, 2026
Comparta en:
PSG vs Bayern Múnich
PSG vs. Bayern Múnich, la semifinal de Champions League con jugadas vibrantes de inicio a fin.
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Bayer Múnich

Publicidad

Publicidad

Publicidad