Águilas Doradas rindió un sentido homenaje a Daniel Muñoz antes del partido con Nacional

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz inscribieron su nombre en los libros de historia del Crystal Palace tras consagrarse campeones de la FA Cup al vencer por la mínima diferencia al Manchester City en Wembley. El único gol del compromiso lo anotó Eberechi Eze, gracias a una asistencia del lateral derecho de la Selección Colombia.

Daniel Muñoz ha sido uno de los jugadores más destacados del Crystal Palace en la presente temporada. Sus números con el conjunto inglés registran seis goles y ocho asistencias en 44 partidos, bajo la dirección técnica de Oliver Glasner.

Águilas Doradas no se olvidó de Daniel Muñoz

Por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2025, Águilas Doradas recibió a Atlético Nacional en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, en donde se impuso 2-1. Estos dos equipos tienen un significado especial en la historia futbolística de Daniel Muñoz, ya que uno fue el club con el que debutó el nacido en Amalfi (Antioquia), mientras que 'rey de copas' es el equipo de sus amores y en el que jugó durante las temporadas 2019 y 2020.

El conjunto del 'nido' tuvo un emotivo gesto con Muñoz. Aunque no estuvo presente en el estadio, Fredy Salazar, uno de los jugadores de Águilas Doradas, saltó al campo de juego portando la camiseta del Crystal Palace, marcada con el número 12 y el apellido de Daniel, como homenaje a su reciente logro con los Glaziers, club al que llegó a comienzos de 2024 procedente del Genk de Bélgica.

"¡Un homenaje para nuestra Águila Dorada, @daniel.chitiva que conquistó Inglaterra con su equipo, @cpfc ! 🦅⚽💛", escribió Águilas Doradas en sus redes sociales.

Daniel Muñoz reaccionó al gesto de exequipo y colgó una imagen en sus historias de Instagram, agradeciendo lo hecho por el club: "Gracias @aguilasdoradasr, siempre en mi corazón", escribió el jugador.

Daniel Muñoz agradeció el gesto de Águilas Doradas @daniel.chitiva/Instagram

Daniel Muñoz recordó la final de la Copa América

Tras el título conseguido con Crystal Palace, Daniel Muñoz fue entrevistado por ‘TNT Sports México’, donde no pudo contener las lágrimas al recordar la final de la Copa América 2024 contra Argentina, partido que se perdió por expulsión. “La verdad, muy feliz porque, como lo decía Lerma, hace un año no pude…”, expresó entre sollozos el antioqueño.

Posteriormente, no ocultó su emoción por conquistar su primer título en Inglaterra y resaltó el trabajo colectivo: “Bueno, lo primero es que este trofeo debería decir Crystal Palace, porque aquí la figura fuimos todos. Si una sola pieza no hubiera funcionado, no habría salido ese trabajo tan excepcional que hicimos hoy. Esto lo pone a uno feliz, alegre, pero más allá de una placa, esto lo merecemos todos: cada uno de los que estuvimos ahí, de los que jugamos y de los que no”.