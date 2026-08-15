Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ahora sí comienza el Real Madrid de José Mourinho; convocados los fichajes y Mbappé, por primera vez

Ahora sí comienza el Real Madrid de José Mourinho; convocados los fichajes y Mbappé, por primera vez

Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Yan Diomande fueron citados por el técnico portugués del Real Madrid, para el partido de pretemporada contra Schalke 05, este domingo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé Real Madrid
Kylian Mbappé entrenamiento con Real Madrid - Foto:
Real Madrid Oficial

El belga Thibaut Courtois, los franceses Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, el inglés Jude Bellingham y el marfileño Yan Diomande son las grandes novedades en la lista del técnico portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, para el amistoso que disputará este domingo ante el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (15.00 GMT).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Este sexteto entra por primera vez en una relación de convocados esta pretemporada, que comenzaron más tarde por su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y se quedan fuera canteranos como Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamini Fati o Rubén Yáñez, con los que ha contado el entrenador portugués y que estuvieron en la citación del anterior encuentro, el Trofeo Teresa Herrera, ante el Deportivo, al que venció por 0-1 con una diana de Brahim Díaz.

Últimas noticias

Jamal Musiala Bayern Múnich
Gol Caracol

Susto en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz, mareado y descompensado en pleno partido

Cuadrado, Jhon Lucumí y Carlos Cuesta ofrecieron ayuda para víctimas del terremoto.
Gol Caracol

Juan Guillermo Cuadrado puso su 'granito' de arena tras el terremoto, junto a Lucumí y Cuesta

No obstante, Mourinho, que no ha citado al brasileño Endrick ni al francés Aurelien Tchouameni, que arrastran problemas físicos, sigue contando con jóvenes canteranos como el meta ucraniano Illia Voloshyn, el central Mario Rivas o los medios Jorge Cestero y Alexis Ciria.

Publicidad

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por lo tanto, en el encuentro de este domingo podrían debutar con la camiseta del conjunto blanco varios de los nuevos fichajes del club como Konaté, Cucurella y el extremo Yan Diomane, y estrenarse esta pretemporada Mbappé, Bellingham y Courtois.

Publicidad

Será el último partido de pretemporada tanto para el conjunto madridista como para el Schalke, que celebrará en este choque el vigésimo quinto aniversario de su estadio, con lo que, según admitió su técnico, Miron Muslic, entienden desde el club alemán "un privilegio" recibir al Real Madrid en este encuentro.

Convocatoria del Real Madrid:

- Arqueros: Courtois, Lunin e Illia.

- Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Dumfries, Rüdiger y Mario Rivas.

Publicidad

- Mediocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria.

- Delanteros: Mbappé, Brahim, Vinícius Jr., Carlos Espí y Yan Diomande.

Relacionados

Real Madrid

Kylian Mbappé

Publicidad

Publicidad

Publicidad