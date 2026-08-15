Falcao confirmó el país en el que vivirá, pero de fútbol aún no se decide; “no es fácil”

En Millonarios no pudo seguir por temas de impuestos, pero Falcao García se le ha visto activo últimamente. Primero como comentarista en el Mundial 2026, y ahora sorprendiendo con una decisión que él mismo contó, sobre el país en el que vivirá, que no es ni Miami (Estados Unidos) o en Madrid (España), donde normalmente reside.
Con una invitación para un partido en Panamá, el delantero colombiano contó que "es una decisión de vida, una decisión familiar de venir, residir acá en Panamá, llevamos poco tiempo realmente pero ya organizando desde hace varios meses, acostumbrándonos, la verdad muy agradecido con el cariño recibido en este país y aprovechando también para ver un poquito de fútbol, hoy también el equipo de San Francisco que donará toda la taquilla para los damnificados en Colombia y nos invitaron a Fredy Guarín como a mí".
Por la misma línea, Falcao decidió responder a los rumores que lo ponen en el San Francisco FC, club de la liga panameña, a lo que decidió aclarar que "somos amigos (con el presidente del equipo) y estoy llegando acá a Panamá, organizando mi familia, no he pensado muchas cosas, no he tenido tiempo para hacerlo, pero él sabe que cuenta conmigo, ha puesto su club a disposición para si yo quería cualquier cosa pero ahorita yo estoy organizando un poco la vida, tengo 5 hijos y hay que organizarse, eso lleva tiempo. Entiéndeme, no es fácil".
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Pero hubo insistencia para el 'Tigre' sobre ya estando viviendo en Panamá, consideraría militar en el campeonato de ese país, y aún sin confimar si el retiro es una opción. "Estoy empezando a vivir, conociendo un poco, viéndolo desde la tribuna, también tendrá que ver con los años que se vivan acá, en lo que se va a realizar también, es algo prematura, estoy es una etapa donde me quiero tomar con tranquilidad y dándole el tiempo necesario a las decisiones que se vayan a tomar", explicó Radamel Falcao García en una charla con 'ESPN'.