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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Luis Díaz HOY en Bayern Múnich vs Leipzig; definición de clase mundial

Golazo de Luis Díaz HOY en Bayern Múnich vs Leipzig; definición de clase mundial

El guajiro Luis Díaz puso el 1-0 del Bayern Múnich, este sábado en el partido preparatorio disputado en Alemania, dejando ver que está listo para la temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Bayern Múnich rompió el cero en el marcador contra el Leipzig, este sábado 15 de agosto, con el golazo del atacante colombiano Luis Díaz, quien al minuto 13 se encargó de adelantar a los bávaros.

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Tras un rebote la pelota le quedó a ‘Lucho’ dentro del área, quien en solitario no dudó en acomodarse y sacar un remate espectacular al segundo palo, que dejó sin opciones al arquero rival.

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Cabe recordar que Luis Díaz también marcó gol en la pretemporada frente al Aston Villa, con una definición parecida.

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Así fue el golazo de Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs Leipzig:

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