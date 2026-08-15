Golazo de Luis Díaz HOY en Bayern Múnich vs Leipzig; definición de clase mundial

Bayern Múnich rompió el cero en el marcador contra el Leipzig, este sábado 15 de agosto, con el golazo del atacante colombiano Luis Díaz, quien al minuto 13 se encargó de adelantar a los bávaros.

Tras un rebote la pelota le quedó a ‘Lucho’ dentro del área, quien en solitario no dudó en acomodarse y sacar un remate espectacular al segundo palo, que dejó sin opciones al arquero rival.

Cabe recordar que Luis Díaz también marcó gol en la pretemporada frente al Aston Villa, con una definición parecida.

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Así fue el golazo de Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs Leipzig:

⚽️ Golazo de Luis Díaz en la Telekom Cup entre el Bayern Múnich y RB Leipzig… pic.twitter.com/zBb8lqYaxK — DlaRans (@DlaRans_) August 15, 2026

GOOOLLLL from Luis Diaz! He scored for Bayern Munich in their preseason friendly against RB Leipzig! 🇨🇴🔥

pic.twitter.com/OiD9imbxDJ — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 15, 2026