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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los últimos fichajes de jugadores colombianos en el exterior; noticias de Roger Martínez

Los últimos fichajes de jugadores colombianos en el exterior; noticias de Roger Martínez

En las últimas horas se han presentado transferencias con futbolistas de Selección Colombia como protagonistas, en diferentes ligas del mundo. Son noticias oficiales.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Roger Martínez Kevin Castaño Jordan García
Roger Martínez, Kevin Castaño y Jordan García - Fotos:
Al Shabbab Atlético y Atlante

Con el pasar de los días y en pleno mercado de fichajes en el fútbol internacional, los jugadores de Selección Colombia, tanto de mayores, como de las divisiones menores, han entregado noticias en clubes de ligas como la de España, Brasil, México y también hasta Arabia Saudita y Japón.

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Acá en Gol Caracol les presentamos las transferencias confirmadas en la última semana, con Kevin Castaño, Johan Mojica, Roger Martínez, Santiago Londoño, Jordan García y Pablo Sabbag como protagonistas.

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Roger Martínez
El experimentado delantero cartagenero fue anunciado este sábado como nuevo refuerzo del Al Shabab Saudi, de Arabia, que urge de caras nuevas y renovados aires para tratar de salir de la posición 18 de la Liga. Llegó procedente del Al-Taawoun FC árabe.

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Kevin Castaño
Después de haber tenido dificultades en River Plate, en donde no contó para el entrenador Eduardo Coudet, el volante antioqueño fue presentado el viernes en la tarde como jugador del Atlético Mineiro, de Brasil, que alcanzó un acuerdo de préstamo con opción de compra con el club argentino.

Kevin Castaño Selección Colombia
Kevin Castaño Selección Colombia
afp

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Jordan García
El arquero de la Selección Colombia Sub-20 apareció sorpresivamente en Atlante, de México, procedente del León. García llegó a ocupar el vacío dejado por el experimentado David Ospina, quien había llegado con bombos y platillos al cuadro 'potro' de la Liga MX. El exFortaleza es de las figuras de proyección de nuestro país.

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Pablo Sabbag
El delantero surgido en la cantera del Deportivo Cali sigue en ligas lejanas su carrera deportiva. Hace 48 horas fue presentado como jugador del Cerezo Osaka, de Japón. Sabbag había estado recientemente en el Al-Ahli de la Liga Premier de Libia.

Santiago Londoño
Aunque aún falta por hacer oficial la noticia, el atacante Santiago Londoño, figura y goleador en selecciones Colombia juveniles, llegó a México y los medios lo dan como hecho para ser nuevo jugador del León. Estuvo en el primer semestre en el Everton, de Chile.

Johan Mojica
El mundialista con la Selección Colombia seguirá su carrera en el fútbol español, como quiera que pasó de Mallorca a Getafe, que hizo el anuncio en sus redes sociales y destacó la trayectoria del vallecaucano.

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