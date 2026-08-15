Los últimos fichajes de jugadores colombianos en el exterior; noticias de Roger Martínez

Con el pasar de los días y en pleno mercado de fichajes en el fútbol internacional, los jugadores de Selección Colombia, tanto de mayores, como de las divisiones menores, han entregado noticias en clubes de ligas como la de España, Brasil, México y también hasta Arabia Saudita y Japón.

Acá en Gol Caracol les presentamos las transferencias confirmadas en la última semana, con Kevin Castaño, Johan Mojica, Roger Martínez, Santiago Londoño, Jordan García y Pablo Sabbag como protagonistas.

Roger Martínez

El experimentado delantero cartagenero fue anunciado este sábado como nuevo refuerzo del Al Shabab Saudi, de Arabia, que urge de caras nuevas y renovados aires para tratar de salir de la posición 18 de la Liga. Llegó procedente del Al-Taawoun FC árabe.

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Kevin Castaño

Después de haber tenido dificultades en River Plate, en donde no contó para el entrenador Eduardo Coudet, el volante antioqueño fue presentado el viernes en la tarde como jugador del Atlético Mineiro, de Brasil, que alcanzó un acuerdo de préstamo con opción de compra con el club argentino.



Kevin Castaño Selección Colombia afp

Jordan García

El arquero de la Selección Colombia Sub-20 apareció sorpresivamente en Atlante, de México, procedente del León. García llegó a ocupar el vacío dejado por el experimentado David Ospina, quien había llegado con bombos y platillos al cuadro 'potro' de la Liga MX. El exFortaleza es de las figuras de proyección de nuestro país.

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Pablo Sabbag

El delantero surgido en la cantera del Deportivo Cali sigue en ligas lejanas su carrera deportiva. Hace 48 horas fue presentado como jugador del Cerezo Osaka, de Japón. Sabbag había estado recientemente en el Al-Ahli de la Liga Premier de Libia.

Santiago Londoño

Aunque aún falta por hacer oficial la noticia, el atacante Santiago Londoño, figura y goleador en selecciones Colombia juveniles, llegó a México y los medios lo dan como hecho para ser nuevo jugador del León. Estuvo en el primer semestre en el Everton, de Chile.

Johan Mojica

El mundialista con la Selección Colombia seguirá su carrera en el fútbol español, como quiera que pasó de Mallorca a Getafe, que hizo el anuncio en sus redes sociales y destacó la trayectoria del vallecaucano.