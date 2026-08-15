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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Leipzig, hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Díaz en su pretemporada

Bayern Múnich vs. Leipzig, hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Díaz en su pretemporada

Este sábado, los equipos europeos están en la cancha y así Bayern Múnich tendrá un nuevo duelo de preparación pensando en los compromisos de la temporada 2026/2027.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Foto: AFP

Desde las 8 y 30 de la mañana de este sábado, Bayern Múnich jugará un nuevo partido de preparación frente al Leipzig, en el que estará desde el primer minuto el colombiano Luis Díaz.

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Y este compromiso, se podrá ver en vivo para nuestro país en Win Sports.

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En ese orden de ideas, también hay que apuntar que hace una semana, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira ya sumó minutos y hasta anotó un gol en la victoria 2-1 de los alemanes sobre Aston Villa, en compromiso realizado en Hong Kong.

¿Por qué no juegan Harry Kane y Michael Olise?

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Harry Kane, Dayot Upamecano y Michael Olise, los últimos jugadores del FC Bayern que participaron en el Mundial, comenzaron el viernes la preparación para la nueva temporada con las pruebas de rendimiento. Los tres jugadores del FCB disfrutaron de casi cuatro semanas de vacaciones tras el partido por el tercer puesto del Mundial, que Inglaterra, con Kane, ganó por 6-4 a la selección francesa, en la que militaban Upamecano y Olise. Ahora, el trío centra toda su atención en la nueva temporada.

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