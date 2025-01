Al Taawon vs. Al Nassr: EN VIVO, hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo, por la liga Saudí

En la tarde de este viernes 17 de enero, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo visitará al Al Taawon, en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera División del fútbol Saudí, en lo que será un enfrentamiento de vital importancia para los locales, que recientemente sumaron a sus filas al colombiano Roger Martínez , ganador de la Copa Sudamericana 2024 con Racing de Avellaneda , en su búsqueda de escalar posiciones en la tabla.

Hora y dónde ver Al Taawon vs. Al Nassr, por la Saudí Pro League

El partido tendrá lugar en la casa del Al Taawon, el estadio Rey Abdalá de Buraydah, Arabia, a las 12:00 p.m., hora Colombia, y podrá disfrutarlo por la señal de Win Fútbol+, Win Play.

Con respecto a la actualidad de ambos equipos, la escuadra donde milita el máximo goleador en la historia del fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo, viene de comenzar el 2025 con 'pie derecho', logrando una victoria 3-1 en condición de local enfrentando al Al-Okhdood Club, el pasado jueves 9 de enero. Con estas tres unidades, el Al Nassr alcanzó los 28 puntos y se ubica en la tercera casilla de la tabla, lejos de los dos primeros, el Al Hilal y el Al Ittihad, cada uno con 40 puntos.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. FAYEZ NURELDINE/AFP.

Por su parte, el nuevo club del delantero cartagenero de 30 años se ubica actualmente en la casilla número 8, sumando 21 puntos en 14 jornadas, por lo que no está tan lejos del puesto ocupado por la escuadra del portugués, que necesita ganar para recortar distancia con los dos primeros.

Publicidad

El duelo más reciente del Al Taawon fue una dolorosa derrota por goleada 3-0 en condición de local frente al Al Qadisiya, el pasado martes 7 de enero. Cabe destacar que si bien Roger Martínez fue anunciado como nuevo jugador del Al Taawon, todavía se desconoce si hará o no parte de este enfrentamiento, aunque lo más probable es que no diga presente, pues apenas está llegando al club y no habría alcanzado prácticamente ni a entrenarse con su nuevo club.

Roger Martínez fue presentado como nuevo jugador de Al-Taawon de Arabia Saudita. @AltaawounFC