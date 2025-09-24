Alarma en Bayern Múnich por futuro de socio de Luis Díaz; por orgullo se podría ir

El Bayern Múnich es un equipo lleno de estrellas al que se unió el colombiano Luis Díaz, pero por supuesto siempre hay algunos que se llevan más las miradas y uno de esos es el goleador del equipo, Harry Kane, quien tiene en alerta a los hinchas bávaros porque desde hace algunas horas se menciona que podría irse la próxima temporada.

El delantero inglés lleva 98 goles en 103 partidos oficiales con la camiseta el cuadro alemán, pero una alta suma de dinero, sus 32 años de edad, y un récord que buscaría romper, podrían cambiar el rumbo de su carrera y pegar la vuelta a la Premier League.

"Está por verse si seguirá jugando en el Bayern después de esta temporada", informó el diario 'Bild' sobre el incierto futuro de Harry Kane, y hasta ya hablan de la fecha en la que se iría que sería "en el verano de 2026", sumado a eso por una cifra alta de "65 millones de euros", algo inusual para un futbolista que está cerca de los 33 años.



Alarmas prendidas por posible salida de Harry Kane del Bayern Múnich

El socio en ataque del colombiano Luis Díaz tiene una cifra de "213 goles en la Premier League", por lo que está aún a "47 de Alan Shearer", quien guarda hasta la fecha el récord del más anotador en la Liga de Inglaterra, algo que motivaría al delantero a volver al Tottenham.

A pesar de ese deseo y objetivo de Harry Kane, en Alemania confían que "si la situación continúa como hasta ahora esta temporada, Kane tendría pocas razones para marcharse", todo por la magnífica temporada que está pasando, ya que "marcó su sexto, séptimo y octavo gol de la temporada en el Hoffenheim. Ya había marcado dos veces contra el HSV y el Chelsea".

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League

La postura de Tottenham ante posible regreso de Harry Kane

Thomas Frank, técnico del Tottenham Hotspur, abrió la puerta al regreso de Harry Kane y dijo que si quiere volver "será bienvenido".

El delantero inglés, que está inmerso en su tercera temporada en Alemania, está relacionado con una supuesta cláusula en su contrato que le permitiría salir el próximo verano por unos 65 millones de euros siempre y cuando anuncie su marcha antes de final de temporada. Esto ha incrementado los rumores de una posible vuelta al Tottenham, donde es el máximo goleador histórico del equipo.

"Es un jugador increíble, lo hizo fantástico aquí y lo está haciendo fantástico en el Bayern. Somos muchos a los que nos gustaría que volviera", dijo Thomas Frank en rueda de prensa.

"Personalmente no creo que se vaya del Bayern, creo que se quedará y que lo seguirá haciendo muy bien allí, pero si quiere volver, es bienvenido", agregó el técnico danés.

Harry Kane, exdelantero del Tottenham

En sus dos temporadas en Alemania, Kane ha sido máximo goleador de la liga en dos ocasiones, además de ganar una Bundesliga y una Supercopa de Alemania, sus dos primeros títulos como profesional.

En el Tottenham marcó 280 goles en 435 partidos, pero se marchó hace dos veranos con la intención de inaugurar su palmarés.