Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y sus compañeros de Benfica recibieron duro regaño de José Mourinho; "ingenuos"

Richard Ríos y sus compañeros de Benfica recibieron duro regaño de José Mourinho; "ingenuos"

José Mourinho dejó sus impresiones tras el 1-1 contra Rio Ave en la Liga de Portugal, enviándole una advertencia clara a Richard Ríos y compañía. ¡Esto dijo el DT!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
Fotos: AFP y X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad