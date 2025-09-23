Richard Ríos y sus compañeros de Benfica recibieron duro regaño de José Mourinho; "ingenuos"

Benfica no pudo mantener la ventaja con Rio Ave este martes y terminó igualando 1-1 en el Estadio da Luz, en compromiso pendiente de la primera jornada de la Liga de Portugal. Luego de este duelo, José Mourinho, director técnico de las 'águilas', compareció en rueda de prensa y en la misma generó el análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos, enviándoles una duro aviso a Richard Ríos y compañía.

La advertencia del estratega setubalense tuvo que ver con el gol encajado en el tiempo de adición del complemento; los suyos cometieron un error ingenuo. 'Mou' sostuvo que un equipo como Benfica no puede recibir anotaciones en transición.

"Es un resultado extremadamente injusto. Un equipo quería ganar, el otro empatar. Nos penalizaron por un resultado terrible, contra un rival que marcó un gol fantástico desde el punto de vista técnico, con su único disparo a puerta. Pero tengo que ver el gol desde la perspectiva del entrenador del Benfica. No se puede encajar un gol en el minuto 90 después de 45 minutos de buena calidad, intensidad, mucha recuperación de balón, un esfuerzo tremendo... Hicimos todo lo posible para ganar. No se pueden encajar goles así, un equipo ganador no encaja goles en transición", dijo el timonel en rueda de prensa y que replicaron en el diario 'A Bola'.

Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Rio Ave por la Liga de Portugal. X de @SLBenfica

Pero ahí no paró la reflexión por parte del exDT del Real Madrid: "Podemos encajar, pero un gol diferente. Teníamos seis jugadores por delante del balón, ganando 1-0, siete jugadores en ataque y solo tres por detrás. Es ingenuo, es falta de experiencia general, falta de comprensión del juego. El resultado duele, la injusticia duele, la forma en que encajamos el gol duele".



Otras declaraciones de José Mourinho

- El gol anulado por el VAR al Benfica

Publicidad

"No tiene por qué gustarme, no me gusta este tipo de gol anulado, de todas formas. Es fútbol moderno; se pidió al VAR y lo dictaminó. Sinceramente, no creo que sea un gol que deba anularse. ¿Y un jugador que simula una falta fuera del área en el minuto 5 recibe una tarjeta amarilla? ¿Quién debería recibir una tarjeta amarilla? ¿El que simula una falta o los jugadores que se pasan todo el partido retrasándolo? Hay criterios. Pero este empate en este caso es una derrota; no me gusta llegar a ese punto", precisó el DT de las 'águilas' en su charla con los medios de comunicación.