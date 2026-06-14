Alemania firma una goleada de escándalo: así fue el sexto tanto ante Curazao

Los dirigidos por Julian Nagelsmann arrancaron el Mundial 2026 con autoridad y una contundencia ofensiva arrolladora frente a la debutante Curazao.

Minutos después del quinto tanto, Deniz Undav volvió a castigar a la defensa rival. El delantero apareció sin marca dentro del área y definió con tranquilidad para firmar el sexto gol alemán en Houston al minuto 78'.

Vea acá el gol:

Y LLEGÓ EL SEXTO PARA ALEMANIA



Deniz Undav finiquitó la jugada de los Teutones y marcó el 6-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UMDe43bSiB — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026