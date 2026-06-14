Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alemania firma una goleada de escándalo: así fue el sexto tanto ante Curazao

Alemania firma una goleada de escándalo: así fue el sexto tanto ante Curazao

Alemania está imparable: marcó el sexto sobre Curazao y se mete entre las grandes goleadas mundialistas. Vea el tanto acá.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Gol de Alemania vs Curazao
Gol de Alemania vs Curazao
AFP

Los dirigidos por Julian Nagelsmann arrancaron el Mundial 2026 con autoridad y una contundencia ofensiva arrolladora frente a la debutante Curazao.

Minutos después del quinto tanto, Deniz Undav volvió a castigar a la defensa rival. El delantero apareció sin marca dentro del área y definió con tranquilidad para firmar el sexto gol alemán en Houston al minuto 78'.

Vea acá el gol:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Alemania

Selección Curazao

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad