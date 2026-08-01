Vea el golazo de Brayan Vera, en Montreal vs. New England, por la MLS

Brayan Vera se llevó todos los reflectores, este sábado, tras anotar auténtico golazo con el Montreal frente a New England, por la MLS.

Y es que, con el marcador abajo por 0-2, el futbolista colombiano sacó un potente remate de media distancia, que se hizo completamente imposible para el guardameta rival.

De esta manera, Vera encaminó el posterior empate final 2-2, con el que Montréal rescató un empate en casa.

BRAYAN VERA FROM DOWNTOWN 💫@cfmontreal pulls one back quickly after the break!



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