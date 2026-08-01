Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MERCADO DE FICHAJES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Brayan Vera, en Montreal vs. New England, por la MLS

Vea el golazo de Brayan Vera, en Montreal vs. New England, por la MLS

El colombiano sacó un potente remate de media distancia y anotó gran golazo para Montréal, en la igualdad 2-2 frente a New England, por la MLS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
Comparta en:
Brayan Vera festejando anotación con Montréal, por la MLS.
Brayan Vera festejando anotación con Montréal, por la MLS.
Foto: AFP.

Brayan Vera se llevó todos los reflectores, este sábado, tras anotar auténtico golazo con el Montreal frente a New England, por la MLS.

Y es que, con el marcador abajo por 0-2, el futbolista colombiano sacó un potente remate de media distancia, que se hizo completamente imposible para el guardameta rival.

Amaranto Perea dirigiendo a Medellín.
Fútbol Colombiano

Amaranto Perea, contento pero autocrítico en Medellín, tras 1-0 contra Cali; "falta mucho trabajo"

Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Colombianos en el exterior

Golazo de Duván Vergara, en dura derrota 1-3 de Racing con Tigre, en Argentina

De esta manera, Vera encaminó el posterior empate final 2-2, con el que Montréal rescató un empate en casa.

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

MLS

Publicidad

Publicidad

Publicidad