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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 0-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 0-1 Millonarios

Este sábado hubo cuatro partidos más de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, dejando un saldo de cuatro victorias. Hay movimientos en la tabla de posiciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Junior vs Millonarios
Junior vs Millonarios - Foto:
Colprensa

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II continuó con sus emociones en esta jornada sabatina, que tuvo cuatro compromisos, que dejaron emociones y goles. Eso sí, el encuentro que más se llevaba las miradas era el de Junior contra Millonarios, que finalizó con triunfo 0-1 para los bogotanos.

Medellín Copa Sudamericana
Fútbol Colombiano

Independiente Medellín lo ganó en el último suspiro en el Atanasio; triunfo 1-0 sobre el Cali

A primera hora el Pasto perdió de local 1-2 con Águilas Doradas, elenco que está liderando el fútbol colombiano en este arranque del campeonato. Luego, Tolima ganó 1-2 de visitante contra Alianza FC, con un gol en el tramo final de Jorge Cabezas Hurtado.

Después llegó uno de los 'platos fuertes' de la jornada, con Medellín vs Cali, dejando a los antioqueños victoriosos con un tanto de Diego Moreno, al minuto 90+4 en el Atanasio Girardot.

Y para terminar este sábado de fútbol colombiano, Junior recibió a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, y de manera sorpresiva los 'embajadores' se llevaron los tres puntos en una plaza complicada históricamente para los capitalinos, todo gracias a un golazo de Rodrigo Contreras, en el tiempo de adición.

La acción seguirá este domingo con tres partidos más, en los que tendrán participación América, Nacional y Santa Fe, por lo que se espera otra emocionante fecha.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II:

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Águilas Doradas220042+26
2Tolima220042+26
3Medellín220042+26
4Bucaramanga211021+14
5Llaneros211021+14
6Once Caldas110051+43
7América110020+23
8Deportivo Cali210121+13
9Millonarios21011103
10Fortaleza20201102
11Alianza201123-11
12Deportivo Pereira201101-11
13Atlético Nacional00000000
14Boyacá Chicó00000000
15Santa Fe100112-10
16Pasto200235-20
17Junior200213-20
18Internacional de Palmira100102-20
19Jaguares100102-20
20Cúcuta100115-40

Programación fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II

Jueves 30 de julio
Bucaramanga 1-1 Llaneros

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Viernes 31 de julio
Fortaleza 0-0 Pereira

Sábado 1 de agosto
Pasto 1-2 Águilas Doradas
Alianza FC 1-2 Tolima
Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali
Junior 0-0 Millonarios

Domingo 2 de agosto
Jaguares vs Nacional (3:45 p.m.)
América vs Boyacá Chicó (5:45 p.m.)
Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)

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