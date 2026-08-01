Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 0-1 Millonarios

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II continuó con sus emociones en esta jornada sabatina, que tuvo cuatro compromisos, que dejaron emociones y goles. Eso sí, el encuentro que más se llevaba las miradas era el de Junior contra Millonarios, que finalizó con triunfo 0-1 para los bogotanos.
A primera hora el Pasto perdió de local 1-2 con Águilas Doradas, elenco que está liderando el fútbol colombiano en este arranque del campeonato. Luego, Tolima ganó 1-2 de visitante contra Alianza FC, con un gol en el tramo final de Jorge Cabezas Hurtado.
Después llegó uno de los 'platos fuertes' de la jornada, con Medellín vs Cali, dejando a los antioqueños victoriosos con un tanto de Diego Moreno, al minuto 90+4 en el Atanasio Girardot.
Y para terminar este sábado de fútbol colombiano, Junior recibió a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, y de manera sorpresiva los 'embajadores' se llevaron los tres puntos en una plaza complicada históricamente para los capitalinos, todo gracias a un golazo de Rodrigo Contreras, en el tiempo de adición.
La acción seguirá este domingo con tres partidos más, en los que tendrán participación América, Nacional y Santa Fe, por lo que se espera otra emocionante fecha.
Publicidad
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|2
|Tolima
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Medellín
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|4
|Bucaramanga
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|5
|Llaneros
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|6
|Once Caldas
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|7
|América
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Deportivo Cali
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|9
|Millonarios
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10
|Fortaleza
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11
|Alianza
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|12
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|13
|Atlético Nacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Boyacá Chicó
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Santa Fe
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16
|Pasto
|2
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|0
|17
|Junior
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|18
|Internacional de Palmira
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19
|Jaguares
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Cúcuta
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
Programación fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II
Jueves 30 de julio
Bucaramanga 1-1 Llaneros
Publicidad
Viernes 31 de julio
Fortaleza 0-0 Pereira
Sábado 1 de agosto
Pasto 1-2 Águilas Doradas
Alianza FC 1-2 Tolima
Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali
Junior 0-0 Millonarios
Domingo 2 de agosto
Jaguares vs Nacional (3:45 p.m.)
América vs Boyacá Chicó (5:45 p.m.)
Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)