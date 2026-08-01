Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 0-1 Millonarios

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II continuó con sus emociones en esta jornada sabatina, que tuvo cuatro compromisos, que dejaron emociones y goles. Eso sí, el encuentro que más se llevaba las miradas era el de Junior contra Millonarios, que finalizó con triunfo 0-1 para los bogotanos.

A primera hora el Pasto perdió de local 1-2 con Águilas Doradas, elenco que está liderando el fútbol colombiano en este arranque del campeonato. Luego, Tolima ganó 1-2 de visitante contra Alianza FC, con un gol en el tramo final de Jorge Cabezas Hurtado.

Después llegó uno de los 'platos fuertes' de la jornada, con Medellín vs Cali, dejando a los antioqueños victoriosos con un tanto de Diego Moreno, al minuto 90+4 en el Atanasio Girardot.

Y para terminar este sábado de fútbol colombiano, Junior recibió a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, y de manera sorpresiva los 'embajadores' se llevaron los tres puntos en una plaza complicada históricamente para los capitalinos, todo gracias a un golazo de Rodrigo Contreras, en el tiempo de adición.



La acción seguirá este domingo con tres partidos más, en los que tendrán participación América, Nacional y Santa Fe, por lo que se espera otra emocionante fecha.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II:

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Águilas Doradas 2 2 0 0 4 2 +2 6 2 Tolima 2 2 0 0 4 2 +2 6 3 Medellín 2 2 0 0 4 2 +2 6 4 Bucaramanga 2 1 1 0 2 1 +1 4 5 Llaneros 2 1 1 0 2 1 +1 4 6 Once Caldas 1 1 0 0 5 1 +4 3 7 América 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Deportivo Cali 2 1 0 1 2 1 +1 3 9 Millonarios 2 1 0 1 1 1 0 3 10 Fortaleza 2 0 2 0 1 1 0 2 11 Alianza 2 0 1 1 2 3 -1 1 12 Deportivo Pereira 2 0 1 1 0 1 -1 1 13 Atlético Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Boyacá Chicó 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Santa Fe 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 Pasto 2 0 0 2 3 5 -2 0 17 Junior 2 0 0 2 1 3 -2 0 18 Internacional de Palmira 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 Jaguares 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Cúcuta 1 0 0 1 1 5 -4 0

Programación fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II

Jueves 30 de julio

Bucaramanga 1-1 Llaneros

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Viernes 31 de julio

Fortaleza 0-0 Pereira

Sábado 1 de agosto

Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza FC 1-2 Tolima

Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali

Junior 0-0 Millonarios

Domingo 2 de agosto

Jaguares vs Nacional (3:45 p.m.)

América vs Boyacá Chicó (5:45 p.m.)

Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)

