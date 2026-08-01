Fabián Bustos le dio mérito a 0-1 de Millonarios contra Junior; "enfrentamos a un equipo campeón"

Luego del triunfazo por 1-0 frente a Junior de Barranquilla; Fabián Bustos habló en rueda de prensa sobre la actualidad de Millonarios y esta primera victoria en la Liga BetpLay II-2026, que deja a los capitalinos bien parados, después del debut con derrota frente a Bucaramanga.

Y justamente, analizando lo que fue la justa victoria en el marcador contra el ‘tiburón’; el entrenador ‘albiazul’ detalló los momentos que fueron marcando el encuentro: “Salvo los primeros minutos, en donde no nos acomodamos bien; Junior nos generó cierto peligro hasta el equipo empezó a estar mejor en cada una de las líneas y salió un partido bueno, competimos bien, fue muy parejo. Por momentos los complicamos y defensivamente hicimos un buen trabajo”.

“Enfrentamos a un equipo campeón, de grandes jugadores, con, para mí, el mejor técnico de la Liga, con mucha experiencia y muchos títulos en distintos países; que sabe muy bien como plantear estos partidos. El rival es de jerarquía, en algún momento nos complicó, pero siempre estuvimos ahí porque queríamos ganarlo, haber sumado tres puntos en una cancha en la que hace tanto no se gana, es bueno”, agregó el entrenador argentino en conferencia de prensa, llenando de elogios a Alfredo Arias.

Alfredo Arias, DT de Junior. Dimayor.

¿Qué rescata de este Millonarios?



“El mérito es de los jugadores, de la capacidad que tienen, porque tenemos buen plantel. Tenemos un equipo como para competir mejor, y aunque no suena a excusa, no habíamos tenido tiempo de tener sesiones juntas, con el plantel completo como ahora. La semana pasada no los habíamos tenidos a todos juntos; creo que con el pasar del tiempo vamos a estar mejor, vamos a competir más como queremos, eso nos ayuda a ser mejor equipo. Vamos a estar en donde todos nuestros hinchas quieren”.

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¿Cómo planificó inicialmente el duelo contra Junior?

“Lo importante era controlar bien a Muriel, que es un jugador de una jerarquía impresionante; también estar pendiente de los extremos. Tratar de anular a Francisco Fydriszewski y a Guillermo Paiva; al polaco lo tuve, lo dirigí y sé que es muy importante. Después en el plan de juego, había que quitarle y manejarle la pelota a Junior, y ahí íbamos a tener posibilidades. Creo que rematamos más veces que ellos, así que el equipo sí compitió bien y estuvo a la altura, en una cancha difícil y de mucho calor. Fue muy injusto lo de los otros días, pero ahora se termina haciendo justicia. El fútbol te quita y te da, pero hay que seguir trabajando y mejorando”.

Acción de juego en duelo entre Millonarios vs. Junior, por Liga. Foto: X de Millonarios.

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¿Cómo manejar un camerino plagado de estrellas?

“Es fundamental que el grupo se sienta parte, que los que tengan pocos minutos, porque lamentablemente no puedo poner a todos; se sientan así de importantes para empujar, para alentar, apoyar y sacar esto adelante. En el fútbol no siempre juegan los mismos, y siempre es bueno tener gente positiva. Dejan un poco su ego y tratan de apoyar a los compañeros, porque hoy por hoy Millonarios no está para pensar en uno o en otro”.