Golazo de Duván Vergara, en dura derrota 1-3 de Racing con Tigre, en Argentina

Racing perdió 1-3 con Tigre en la fecha 3 de la Liga de Argentina, pero el colombiano Duván Vergara anotó el único tanto de la ‘Academia’, en el Cilindro.

Cuando ya iban perdiendo por tres anotaciones, se dio un buen centro al borde del área, al minuto 56, donde estaba el jugador de nuestro país, quien remató de primera, de derecha y el balón se metió por el primer palo del arquero rival.

Así fue el gol de Duván Vergara en Racing vs Tigre, en Liga Argentina: