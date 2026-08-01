Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MERCADO DE FICHAJES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Duván Vergara, en dura derrota 1-3 de Racing con Tigre, en Argentina

Golazo de Duván Vergara, en dura derrota 1-3 de Racing con Tigre, en Argentina

En la fecha 3 de la Liga de Argentina, el atacante colombiano Duván Vergara se reportó con una buena anotación, a pesar de la caída de la ‘Academia’, de local.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de ago, 2026
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Foto tomada de @RacingClub

Racing perdió 1-3 con Tigre en la fecha 3 de la Liga de Argentina, pero el colombiano Duván Vergara anotó el único tanto de la ‘Academia’, en el Cilindro.

Independiente Santa Fe
Gol Caracol

River, cerca de fichar a nuevo campeón del mundo; a días de enfrentar a Santa Fe por Sudamericana

Cuando ya iban perdiendo por tres anotaciones, se dio un buen centro al borde del área, al minuto 56, donde estaba el jugador de nuestro país, quien remató de primera, de derecha y el balón se metió por el primer palo del arquero rival.

Así fue el gol de Duván Vergara en Racing vs Tigre, en Liga Argentina:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Duván Vergara

Racing

Tigre

Publicidad

Publicidad

Publicidad