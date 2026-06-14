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Gol Caracol  / Alemania volvió a tomar la ventaja en el marcador; vea el gol de Nico Schlotterbeck ante Curazao

Alemania volvió a tomar la ventaja en el marcador; vea el gol de Nico Schlotterbeck ante Curazao

Alemania volvió a ponerse en ventaja ante Curazao con un gran gol de cabeza antes del descanso en Houston. Vea aquí la anotación.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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gol de Nico Schlotterbeck en Alemania vs Curazao
gol de Nico Schlotterbeck en Alemania vs Curazao
AFP

Antes del cierre de la primera parte entre Alemania y Curazao, los dirigidos por Julian Nagelsmann volvieron a tomar la ventaja en el marcador, gracias a un certero gol de cabeza de Nico Schlotterbeck.

El central de la cuatro veces campeona del mundo aprovechó un tiro de esquina, y gracias a su gran estatura, se elevó por los aires y con un certero cabezazo marcó el 2-1 ante Curazao.

Vea acá el gol:

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