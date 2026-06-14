Alemania volvió a tomar la ventaja en el marcador; vea el gol de Nico Schlotterbeck ante Curazao

Antes del cierre de la primera parte entre Alemania y Curazao, los dirigidos por Julian Nagelsmann volvieron a tomar la ventaja en el marcador, gracias a un certero gol de cabeza de Nico Schlotterbeck.
El central de la cuatro veces campeona del mundo aprovechó un tiro de esquina, y gracias a su gran estatura, se elevó por los aires y con un certero cabezazo marcó el 2-1 ante Curazao.
Vea acá el gol:
Me arruinó el dia el gol de Alemania pic.twitter.com/FvIvdrWz1W— Jesús Orlando (@JesusOrl123) June 14, 2026
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.