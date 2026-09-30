Alemania vs. Serbia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de Naciones

Alemania no tiene más espera en la Liga de Naciones, y este jueves, contra Serbia será importante sumar de a tres puntos para escalar en la tabla de su zona. Dicho juego corresponde a la tercera jornada del certamen de la UEFA.

Precisamente, el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, defendió su trabajo y el del combinado germano, que todavía no conoce la victoria desde que él tomó las riendas del equipo y que este jueves se mide a Serbia, en Múnich, en un duelo del Grupo A2 lo darán todo.

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"Vamos a formar un equipo capaz de plantar cara a cualquier rival", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves, después del empate 1-1 registrado en Ámsterdam frente a Países Bajos en el primer partido de la presente edición de la Liga de Naciones, y tras la derrota por 0-1 frente a Grecia, en Augsburgo.

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"Hemos puesto en aprietos a nuestros dos primeros rivales en sus momentos clave. Eso es algo que quizá ahora no se valore demasiado", apuntó el seleccionador alemán, que llegó al cargo el pasado mes de julio.



El DT de Alemania pide paciencia

Jürgen Klopp se estrenó en el banco de la Selección de Alemania con un empate frente a Países Bajos por la Liga de Naciones. Foto: Getty Imágenes

El entrenador, además, pidió paciencia ante los procesos de cambio que vive el equipo, especialmente para los jugadores.

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"Tener paciencia en este proceso también significa que no evaluamos a los jugadores de inmediato", aseveró.

"También tenemos que darles ese tiempo a los chicos", sostuvo Klopp, que subrayó que tanto el empate frente a Países Bajos como la derrota contra Grecia se produjeron por goles encajados en los últimos compases de esos partidos.

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¿Cómo está el grupo de la Selección de Alemania en la Liga de Naciones?

En el Grupo A2 lidera Grecia con seis puntos, tras haber ganado sus dos partidos disputados en la competición.

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A los helenos le siguen Países Bajos con cuatro puntos, mientras que Alemania es tercera, con un punto, por delante de Serbia, cuarta y última sin puntuar.

Alemania y Serbia se han medido en 29 ocasiones, en 16 de las cuales ganó el combinado germano y ocho el equipo serbio.

Alemania celebra el gol de Felix Nmecha contra Países Bajos en la Liga de Naciones Getty Images

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Alemania vs. Serbia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de Naciones