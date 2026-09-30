Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alemania vs. Serbia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de Naciones

Alemania vs. Serbia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de Naciones

Este jueves, la Selección de Alemania dirigida por Jürgen Klopp, está obligada a vencer a Serbia en partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Alemania recibe a Serbia en juego por la Liga de Naciones.
Alemania recibe a Serbia en juego por la Liga de Naciones.
Foto: Getty Imágenes

Alemania no tiene más espera en la Liga de Naciones, y este jueves, contra Serbia será importante sumar de a tres puntos para escalar en la tabla de su zona. Dicho juego corresponde a la tercera jornada del certamen de la UEFA.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Precisamente, el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, defendió su trabajo y el del combinado germano, que todavía no conoce la victoria desde que él tomó las riendas del equipo y que este jueves se mide a Serbia, en Múnich, en un duelo del Grupo A2 lo darán todo.

Publicidad

Últimas noticias

Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Gol Caracol

Danza de millones cercana a Michael Olise, socio de Luis Díaz en Bayern; todo por retenerlo

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Gol Caracol

¡Destino confirmado! El nuevo club de Fabián Bustos tras dejar a Millonarios

"Vamos a formar un equipo capaz de plantar cara a cualquier rival", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves, después del empate 1-1 registrado en Ámsterdam frente a Países Bajos en el primer partido de la presente edición de la Liga de Naciones, y tras la derrota por 0-1 frente a Grecia, en Augsburgo.

Publicidad

"Hemos puesto en aprietos a nuestros dos primeros rivales en sus momentos clave. Eso es algo que quizá ahora no se valore demasiado", apuntó el seleccionador alemán, que llegó al cargo el pasado mes de julio.

El DT de Alemania pide paciencia

Jürgen Klopp se estrenó en el banco de la Selección de Alemania con un empate frente a Países Bajos por la Liga de Naciones.
Jürgen Klopp se estrenó en el banco de la Selección de Alemania con un empate frente a Países Bajos por la Liga de Naciones.
Foto: Getty Imágenes

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El entrenador, además, pidió paciencia ante los procesos de cambio que vive el equipo, especialmente para los jugadores.

Publicidad

"Tener paciencia en este proceso también significa que no evaluamos a los jugadores de inmediato", aseveró.

"También tenemos que darles ese tiempo a los chicos", sostuvo Klopp, que subrayó que tanto el empate frente a Países Bajos como la derrota contra Grecia se produjeron por goles encajados en los últimos compases de esos partidos.

Publicidad

¿Cómo está el grupo de la Selección de Alemania en la Liga de Naciones?

En el Grupo A2 lidera Grecia con seis puntos, tras haber ganado sus dos partidos disputados en la competición.

Publicidad

A los helenos le siguen Países Bajos con cuatro puntos, mientras que Alemania es tercera, con un punto, por delante de Serbia, cuarta y última sin puntuar.

Alemania y Serbia se han medido en 29 ocasiones, en 16 de las cuales ganó el combinado germano y ocho el equipo serbio.

Alemania celebra el gol de Felix Nmecha contra Países Bajos en la Liga de Naciones
Alemania celebra el gol de Felix Nmecha contra Países Bajos en la Liga de Naciones
Getty Images

Publicidad

Alemania vs. Serbia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de Naciones

  • Día: jueves 1 de octubre.
  • Jornada: tercera fecha del Grupo A2.
  • Hora: 1:45 p.m. (Colombia)
  • Estadio: Allianz Arena (Múnich).
  • Transmisión por TV: Disney+ Premium
Relacionados

Selección Alemania

Liga de las Naciones

Selección Serbia

Publicidad

Publicidad

Publicidad