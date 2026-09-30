El jugador colombiano citado a entrenar con el primer equipo de Boca Juniors; ¿quién es?

Boca Juniors es de esos equipos donde a lo largo de la historia han brillado futbolistas colombianos, logrando salir campeones. Pero por estos días hay uno que ha llamado la atención en particular en los entrenamientos del 'xeneize'; todo esto mientras se desarrolla una nueva fecha FIFA y compromisos por la Liga de Naciones de la UEFA.

Precisamente, este jugador 'cafetero' ha aprovechado este tiempo para tener sesiones con el primer equipo, y más después de haber sido citado por el propio técnico Rodolfo Arruabarrena. Dicho deportista que se lleva todas las miradas es Franco Pérez, hijo del exSanta Fe y Junior de Barranquilla, Ómar Pérez

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En la prensa del sur del continente precisaron que Franco viene de marcarle a River Plate en el superclásico de la reserva y por ello se ganó la citación a entrenar con el primer equipo de Boca. Además, de resaltar que sus cualidades dentro del campo de juego; es volante creativo como su progenitor.

Franco Pérez, volante colombiano que entrena con el primer equipo de Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

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"Lo cierto es que el juvenil tiene al 'xeneize' en su ADN: es hijo de Omar Pérez, mediocampista que si bien no tuvo demasiada participación en el club, supo levantar el Torneo Apertura del año 2000 y la Copa Libertadores en ese mismo año y en 2001, convirtiendo ocho goles a lo largo de un ciclo de 88 partidos", reseñaron en la página web de 'TyC Sports'.



Hay indicar que Franco nació el 27 de septiembre del 2008 en Colombia mientras su padre militaba en Independiente Medellín, por lo que apenas tiene 18 años y un futuro brillante por delante.

"El juvenil cuenta con ambas nacionalidades. Es zurdo de 1,90 de estatura, el crack de 18 años está haciendo sus primeras armas en la institución, aunque no se trata de su primer entrenamiento con la Primera. Pérez se destaca por su técnica con la pelota, visión de juego, gran despligue y capacidad de recuperación, características que hicieron que en junio, tras cuatro meses con la Tercera, firme su primer contrato profesional con extensión hasta diciembre de 2028", terminaron por indicar en el informe.

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Ahora, se espera que con el paso de los entrenamientos y sus actuaciones en un futuro no muy lejano tengo su debut profesional con la casaca de Boca Juniors.