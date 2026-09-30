Dinamarca vs. Portugal, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga de Naciones

Dinamarca y Portugal medirán fuerzas este jueves en la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido por la tercera jornada del Grupo A4 que no tendrá a Cristiano Ronaldo en el seleccionado de las 'quinas'. El 'crack', de 41 años, abandonó la concentración del combinado lusitano y esa noticia causó conmoción no sólo en la nación lusitana, sino en el planeta futbolero.

En la prensa portuguesa informaron de un gran malestar de 'CR7' y de un conflicto con el seleccionador Jorge Jesús, después de que el astro fuera suplente y no jugara el domingo en la victoria de Portugal como visitante 2-1 sobre Noruega. Previo a esto, el DT de las 'quinas' había desmentido cualquier incidente con el exjugador del Real Madrid e intentó, sin éxito, calmar las aguas.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal. Foto: Getty Imágenes

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Después, Cristiano compartió unas palabras en sus redes sociales indicando que en su debido tiempo contará toda la verdad a todos los portugueses sobre las razones que lo motivaron a dejar la selección.

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Lo cierto es que ahora tanto Dinamarca como Portugal deben centrarse en lo que compete el compromiso en el Parken Stadion.



¿Cómo llegan los equipos al partido por la Liga de Naciones?

Dinamarca llega al partido frente a Portugal con sensaciones encontradas, esto tras tropezar por 3-2 en su visita a Noruega, pero luego reaccionó con un claro 2-0 sobre Gales para sumar tres unidades y mantener sus aspiraciones intactas en el grupo.

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Enfrente estará una Portugal que no cede terreno, ya que tiene pleno de victorias: un ajustado 1-0 sobre Gales en el José Alvalade, y un trabajado 2-1 en territorio noruego. Los dirigidos por Jorge Jesús llegan con puntaje perfecto y el cartel de favoritos para llevarse el triunfo.

La formación de la Selección de Portugal frente a Gales en la Liga de Naciones. Foto: Getty Imágenes

Dinamarca vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de Naciones

Día: jueves 1 de octubre.

jueves 1 de octubre. Jornada: tercera fecha del Grupo A4.

tercera fecha del Grupo A4. Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

1:45 p.m. (Colombia) Estadio: Parken Stadion (Copenhague).

Parken Stadion (Copenhague). Transmisión por TV: Espn y Disney+ Premium

Espn y Disney+ Premium ONLINE: www.golcaracol.com