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Gol Caracol  / Danza de millones cercana a Michael Olise, socio de Luis Díaz en Bayern; todo por retenerlo

Danza de millones cercana a Michael Olise, socio de Luis Díaz en Bayern; todo por retenerlo

Michael Olise está teniendo una temporada extraordinaria no sólo a nivel de clubes con Bayern Múnich, sino con la Selección de Francia. ¡Acá le contamos el plan de los 'bávaros'!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

Michael Olise se ha convertido en ese jugador que los principales y poderosos clubes de Europa quieren tener en sus filas. En el pasado mercado de transferencias, el internacional con la Selección de Francia fue pretendido por Real Madrid, pero desde el Bayern Múnich dejaron claro que no lo venderían. Pero ahora con la gran temporada que está teniendo el socio de Luis Díaz, desde el club 'bávaro' están tejiendo un nuevo plan para retenerlo.

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En la prensa internacional afirman que en el 'grande de Baviera' son conscientes de que no pueden asegurar la continuidad a largo plazo del nacido en Londres, pero que juega para 'les bleus'. Por lo tanto, en las oficinas del club alemán tienen la intención de presentarle una renovación de contrato a Olise hasta 2032 y un salario por temporada que le permitiría ser de los mejores pagos de la plantilla junto a Harry Kane y Jamal Musiala. ¡Se viene la danza de los millones!

Michael Olise
Michael Olise; jugador de la Selección de Francia
Fotografías: AFP

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De acuerdo al diario 'Bild', "Olise no está cerrado a dicha renovación", pero el extremo habría puesto "la condición de que en su nuevo vínculo contractual haya una cláusula de rescisión", porque por aquí podría tener una posibilidad de marcharse. Esto último pone sobre aviso a los posibles compradores en un futuro.

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El Bayern está a punto de colocar sobre la mesa una cantidad de 25 millones de euros netos, la cual sería su nueva remuneración por temporada, y a ello adicionarle su extensión de contrato hasta el 2032. Además, en el medio anteriormente citado indican que los rojos de Baviera esperan iniciar pronto conversaciones con el agente de Olise y que no sería nada raro que es famosa cláusula de rescisión sea de unos 200 millones de euros.

Hay que precisar que desde su llegada al Bayern procedente del Crystal Palace en julio de 2024 (por 53 millones de euros), Michael Olise se ha convertido en una pieza clave. Tras brillar en la temporada 2025-26 con unos números extraordinarios —22 goles y 31 asistencias con el club—, el mundialista con la Selección de Francia mantiene el ritmo en la actual campaña, sumando ya 8 dianas y 4 asistencias en todas las competiciones.

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